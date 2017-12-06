في الطبائع البشرية – ناجح صالح

ما أغرب أمر الطبائع البشرية في هذا الاختلاف والتباين بين إنسان وإنسان حتى وان كانا من بطن واحدة .

تؤدي الوراثة دورا في انتقال السمات والملامح من الآباء الى الأبناء ، وتؤدي الوراثة أيضا دورا في انتقال السلوك ، كما أن للبيئة أثرها في رسم الخصائص الســــــــلوكية للانــــــسان بما فيها من قيم وأعراف وتقاليد .

ورغم التأثير الكبير لعاملي الوراثة والبيئة في الطبائع البشرية الا أن هناك عاملا ثالثا قد نغفله أو نتجاهله ، ويكمن هذا العامل في الارادة الالهية التي لها شأن وأي شأن في الطبائع التي نحن عليها والأخلاق التي تحتوينا .

فهذا الأب يحمل سمة الشجاعة غير أن ابنه جبان ، وأب آخر كريم الا أن ابنه بخيل .

وهذه أم متزنة غير أن ابنتها متهورة ، وأم أخرى صادقة الا أن ابنتها تكذب .

ولعل أغرب ما في الأمر أيضا أن ابراهيم كان نبيا وأبوه كافر ،ونوح كان نبيا وابنه كافر .أليست هي الهداية والضلال قررتها الارادة الالهية مسبقا ؟ ونظل نحن نعلل ذلك بأسباب واهية دون معرفة الحقائق .

ويولد الانسان أحيانا في بيئة فاسدة الا أنه يسير بخطوات الفضيلة والايمان ، ويولد الانسان أحيانا في بيئة صالحة الا أنه ينحرف عن الصواب ليتبع خطوات الشيطان . في علم النفس تختلف الآراء في طبيعة السلوك البشري ، بل انها لتجد نفسها أحيانا أمام ألغاز يصعب تفسيرها ولنكون في حيرة وعجز عن فهم هذه الظاهرة . أليس غريبا أن يترعرع أبناء وسط بيئة صالحة ووسط جو عائلي يتصف بالود والحنان والورع والتقوى ليكونوا بعدها أبناء عاقين منحرفين .أليس المثل القائل (يولد عالم من ظهر فاسد ويولد فاسد من ظهر عالم) هو مثل فيه غرابة لكنه لا يخلو من صواب . ان التربة الصالحة تنبت نبتة صالحة غير أنه قد تنمو نبتة صالحة في تربة فاسدة وقد تنمو نبتة فاسدة في تربة صالحة ، رغم أنه استثناء . وتبقى الصورة غير واضحة أمام أعيننا لحشد من الظواهر الغامضة في طبائع الانسان .هل يغلب الطبع على التطبع ؟ وهل الوراثة اجتازت فواصل البيئة ؟ أم أن القوة المتحكمة في مسيرتنا هي التي تفرض علينا ارادتها ؟

ان الجواب الذي يشفي الصدور هو أن الارادة الالهية أقوى من كل اعتبارات أخرى لنكون بعدها طائعين مستسلمين من غير جدل أو خصومة أو مفارقة .