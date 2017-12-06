من أين لك هذا؟ – حسن عاتي الطائي

في بداية تسلمه لمنصبه أطلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المبدأ القانوني المعروف (من اين لك هذا؟) لتتم بموجبه محاسبة الفاسدين بغية محاصرة الفساد ومن ثم التخلص منه واجتثاثه من جذوره.. جاء اطلاق ذلك المبدأ الذي لاندري أين اصبح الان بعد التظاهرات المتواصلة التي انطلقت في العاصمة بغداد وفي غيرها من المحافظات والمدن العراقية التي كانت تطالب بوضع حد للفساد الذي لامثيل له الذي ينخر جسد الدولة العراقية بما يعطل حركة التقدم والبناء ويساعد على التدهور والإحتقان وايقاف عجلة التطور والأزدهار.. ان ذلك المبدأ القانوني الذي تسلمت رئاسة مجلس النواب مشروعه مؤخرا لتشريعه واقراره رسميا لكي ياخذ طريقه للتنفيذ كما قال رئيس يجب ان يفعل بقوة وان يعمل به على مختلف المستويات بإعتباره مبدأ واقعيا وعقلانيا وضروريا سيعيد ثروة الوطن التي استولى عليها الفاسدون الى خشزينة الدولة وسيذهب بواسطته السرّاق واللصوص الى حيث يستحقون.. ومن البديهيات ان هذا المبدأ سيخضع له جميع من تحوم حولهم الشبهات والشكوك خاصة الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود والذين اثروا على حساب فقر وعوز الشرائح الإجتماعية المستضعفة التي تعرضت ومازالت لضغوط وأزمات متلاحقة ومعاناة شديدة في حياتها اليومية..ولاحاجة للقول ان مافيا الفساد التي تشغل مواقع مهمة ونافذة في الدولة حاولت وستحاول بكل ماتملك من نفوذ وتأثير إعاقة هذا المبدأ كما حاولت وستحاول افراغ التحقيقات من مضمونها واهدافها الوطنية حماية لمصالح الفاسدين الذين يحمي بعضهم بعضا بإعتبارهم يشكلون كتلة واحدة مما يعتبر تهديدا فعليا للعدالة ولعملية الحساب والعقاب لتلك الزمر الحاقدة التي تسلقت اكتاف العملية السياسية واستطاعت بوصوليتها ونفعيتها ومكرها وطرحها لشعارات زائفة مخادعة ان تجني وتسرق دون وجه حق خلال سئوات قليلة مئات الملايين والمليارات من الدولارات..لقد بلغ الفساد بمسمياته المختلفة (المالي والاداري والسياسي)حدا لم يبلغه العراق في اي عهد من عهوده السياسية في تأريخه الحديث بحيث ان ذلك الفساد قد اصبح مثل الاخطبوط الضخم الذي تطال اذرعه القوية كل مكان في الوقت الذي يريد دون ان يتمكن احد من منعه او الوقوف بوجهه او قطع احد اذرعه.. ومن المضحك المبكي حقا ان الجميع (كتلا واحزابا وقوى وتيارات وشخصيات سياسية من كل الاتجاهات) يدين ذلك الفساد ويصدر البيانات الرنانة الطنانة التي تطالب بضرورة التخلص منه ومحاسبة الفاسدين.. ان على الدولة وهي التي رفعت هذا المبدأ واطلقته ان تعيد له الحياة رغم انشغالها بالتصدي للارهاب والارهابيين وان تسارع الى تشريعه ليشمل الفاسدين جميعا لانه كما يقول الخبراء القانونيون لاقيمة له اذا لم يشرع باثر رجعي.. لقد قال الدكتور العبادي في اكثر من مرة ان الفساد لايقل خطورة عن الإرهاب.. وفي اخر تصريحات له بهذا الخصوص جدد العبادي (تعهده بالقضاء على الفساد وزج الفاسدين في السجن قائلا :اننا سننتصر على الفساد مثلما انتصرنا على الإرهاب موضحا ان اي اجراءات اصلاحية لن تنجح دون محاربته كما ان القضاء على الفساد يحتاج الى تضحيات وان دور الحكومة في مكافحته يتعدى الاجهزة الرقابية في الدولة ويحتاج الى رؤية ووعي في مواجهة خطر الفاسدين وكشف زيف ادعائاتهم مؤكدا ان الفساد مافيا لها اذرع مالية ووسائل اعلام والمعركة معها اصعب من المعارك مع داعش).. ان من الضروري اذن ان تفتح الحكومة مجددا ملفات الفساد السابقة واللاحقة منذ العام 2003 وحتى الان وتشكل لجانا متخصصة ومهنية ومحايدة مهمتها متابعة تلك الملفات التي علاها الغبار او تم غلقها والتغاضي عنها نتيجة المساومات والاتفاقات بين القوى المتنفذة.. ولابأس ان يتم الإستعانة بلجان دولية للتحقيق مع الفاسدين وتقديم المذنبين منهم الى العدالة بغض النظر عن مواقعهم لإنهم في النهاية فاسدون مجرمون مخادعون لايستحقون الا العقاب..

ولابد لنا هنا ان نذكر ان تجربة الشعب مع هذه اللجان مريرة وشاقة لم يحصل منها على مايشفي الصدور اذ تم تشكيل الكثير منها خلال السنوات الماضية ولكنها جميعا لم تفلح في عملها (الا القليل)..

ولم تحقق اي من اهدافها بسبب الألاعيب والمناورات السياسية والنفوذ الكبير الذي يمتلكه الفاسدون في مؤسسات الدولة..

ومجددا نقول لسنا بحاجة للتذكير بأن الفاسدين على الرغم من اصدار هيئة النزاهة مؤخرا لأوامر بالقبض على 17 وزيرا و117 مسؤولا رفيعا واسترداد مبالغ كبيرة تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق لن يرفعوا الاعلام البيض ويلقون اسلحتهم استسلاما لإرادة الشعب بل سيحاولون بقوة وبمختلف الأساليب والطرق التخلص من الإتهامات الموجهة اليهم واظهار براءتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم السياسي ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة كما يقول مثلنا العربي فلن يفلت من الحساب والعقاب بعد اليوم اجلا ام عاجلا اي فاسد او سارق يتظاهر بالتقوى ويضع على وجهه مساحيق ومسوح الوداعة والبراءة خاصة ان القضاء على الإرهاب والإرهابيين الى الأبد قد حانت لحظته التاريخية مما يفسح المجال على مصراعيه لمحاربة الفساد والتخلص من شروره للتفرغ لبناء الوطن وإعادة مادمره الارهابيون ومـــــــاخربه ونــــــــهبه الفاسدون ……من أين لك هذا؟ هذا هو السؤال؟