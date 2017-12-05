اقليم كردستان: مستعدون تزويد بغداد بقوائم رواتب موظفينا

أربيل- باسل الخطيب

جددت الحكومة الكردستانية العراقية اليوم نفيها وجود أي اتصالات مع الحكومة الاتحادية بشأن موضوع الرواتب، مبدية استعدادها تزويد بغداد بقوائم «محدثة ومدققة» بهذا الشأن لتجنيبها حرج إطلاق تصريحات «مظللة» تعرف هي قبل غيرها عدم صحتها. وقال السكرتير الصحفي لنائب رئيس حكومة إقليم كردستان، سمير هورامي، لـ»الزمان» إن الحكومة الاتحادية «دأبت على إطلاق التصريحات بشأن استعدادها صرف رواتب الإقليم ومباشرتها بتدقيق الأسماء، برغم أنها لم تكلف نفسها حتى الآن عناء الاتصال بالجهات الكردستانية المعنية للحصول على قوائم محدثة ودقيقة بموجب النظام البايومتري لمستحقي الرواتب»، مبدياً استعداد حكومة الإقليم «تزويد رئاسة الحكومة الاتحادية أو وزارة المالية أو أية جهة أخرى معنية بتلك القوائم لتجنيبهم حرج اطلاق تصريحات مظللة يعرفون هم أنفسهم قبل غيرهم عدم صحتها». وكان رئيس الحكومة الكردستانية، نيجيرفان بارزاني، أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب اجتماع الحكومة، الثلاثاء، نفى وجود أي حوار، سياسي أو فني، مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة حتى الآن، مبدياً استعداد الإقليم للحوار، برغم «عدم استعداد» بغداد لذلك، بحسب قوله.