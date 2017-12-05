القبض على  العادلي المطلوب من القضاء 

القاهرة,- مصطفى عمارة

ألقت الشرطة المصرية الثلاثاء القبض على وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي والمطلوب من جهة القضاء لتنفيذ أحكام صادرة بحقه، حسب ما أكد التلفزيون الرسمي ومحاميه. وقال عصام البطاوي محامي العادلي لفرانس برس «تم القبض عليه وكان مؤكدا أنه متواجد بالقاهرة». وفي نيسان/ابريل اصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن سبع سنوات على العادلي بعد ادانته مع عشرة مسؤولين آخرين في وزارة الداخلية بتهمة اختلاس اكثر من ملياري جنيه مصري (حوالي 112 مليون دولار) خلال فترة شغله منصب الوزير. وكانت السلطات الأمنية قد فوجئت بعد صدور الحكم ضد العادلي بعدم تواجده بالمقر الذي كان من المفترض أن يمضي فيه فترة اقامته الجبرية المقررة له منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ولم يتم التوصل لمكانه آنذاك. وكان اللواء العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك قبل تنحي الاخير، وكان مسؤولا عن قوات الشرطة المصرية التي اتهمت بارتكاب تجاوزات كثيرة ساهمت في الانتفاضة التي اطاحت مبارك في 2011.