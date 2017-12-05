أليسا:حماقي الألطف على الإطلاق 

القاهرة -الزمان

‎على هامش زيارتها الأخيرة إلى مصر، التقت الفنانة اللبنانية إليسا بالنجم المصري محمد حماقي في سهرة عشاء جمعتهما بعدد من أصدقائهما المشتركين بالقاهرة. ‎إليسا نشرت صوراً من سهرتها مع حماقي الذي وصفته بالشخص الألطف على الإطلاق، معربة عن سعادتها واستمتاعها بوقتها في مصر، وقد عكست الصور قوة صداقتها بمحمد حماقي،حيث يشارك النجمان لأول مرة في لجنة تحكيم برنامج The Voice في موسمه المقبل إلى جانب عاصي الحلاني، والنجمة الكويتية نوال التي انضمت حديثاً للبرنامج كبديلة للمطربة الإماراتيةأحلام.

‎يُذكر أن إليسا كانت في زيارة إلى مصر للاحتفال بإطلاق خدمة «غني مع» برعاية شركة «أورنج مصر»، حييث سيتمكن عملاء الشركة من إظهار مواهبهم الغنائية وذلك من خلال تسجيل أغنيةبصوتهم على الخدمة الصوتية رقم 6365، وستقوم الفنانة إليسا وفريق عملها باختيار أفضل الأصوات للغناء معها وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي لأورنچ.