وفاة أسطورة السينما الهندية الشهير شاشي كابور

لندن – الزمان

توفي الممثل الهندي الشهير شاشي كابور، امس الاول، عن عمر يناهز 79 عاما في مدينة مومباي، بعد معاناة طويلة مع المرض. ووفق ما ذكره موقع «إنديا تايمز»، فإن كابور توفي في حدود الساعة الخامسة من عشية الاثنين في مستشفى كوكيلابين. وقال الممثل راندير كابور «نعم إنه توفي.. بعد معاناة مع مرض الكلى منذ عدة سنوات.. كان يقوم بالغسيل الكلوي منذ مدة». وبدأ شاشي مسيرته الفنية عام 1961 من خلال فيلم «دهارمبوترا». وشارك في 116 فيلماً هنديا. وفي عام 2011، حصل شاشي كابور على جائزة بادما شري التي تمنحها الحكومة الهندية. وفي عام 2015، أصبح الثالث في عائلته الذي يكرم بجائزة داداساهيب فالك. وكان الممثل الأسطوري متزوجا من الممثلة الإنجليزية جنيفر كيندال.