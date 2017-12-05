وأخيراً .. بيعت ماسة السلام

لندن – الزمان

باعت سيراليون واحدة من أضخم قطع الألماس غير المصقول في العالم مقابل 6.5 مليون دولار في مزاد بمدينة نيويورك الأمريكية لجمع أموال لتمويل مشاريع للتنمية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.وقال مارتن ربابورت رئيس مجلس إدارة مجموعة ربابورت للألماس التي أدارت المزاد إن صانع المجوهرات الفاخرة البريطاني لورنس جراف اشترى الألماسة التي في حجم بيضة والمعروفة باسم «ألماسة السلام».وقال ربابورت للصحفيين: «سيوجه عائد بيع هذه الألماسة بالكامل من خلال المزاد لحكومة وشعب سيراليون. وهذا لم يحدث قط من قبل».وعثر قس مسيحي على الألماسة في مارس (آذار) بإقليم كونو في شرق البلاد وسلمها إلى الحكومة لبيعها.وكانت هذه ثاني محاولة من جانب حكومة سيراليون لبيع الألماسة بعد أن رفضت أعلى سعر لبيعها مقابل 7.8 مليون دولار في مزاد أول في فريتاون عاصمة سيراليون في مايو (أيار).