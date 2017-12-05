‎د.مناف الطائي

كيف يبدا الشعر الابيض بالظهور؟

‎يقول الشاعر :- ‎اذا شاب شعر امرء او قل ماله فليس له من حبهن نصيب . ‎هكذا ربط الشاعر بين لون الشعر والجاذبية نحو الجنس الاخر هذا في الاحوال العادية عندما يدب الشيب في الشعر بعد الخمسين .. ‎ولكننا قد نرى الشعر الابيض او الثعبان الابيض كما سماه احسان عبدالقدوس في احدى رواياته ‎نحن نرى جميعا ظهور الشيب في العشرين ، الثلاثين ، الخ ‎ياترى ما هي الاسباب الحقيقية التي ادت ااى ظهوره ؟

‎عادة يظهر الشعر حثيثا على جوانب الراس ثم يمتد شيء فشيء الى وسط الرأس ثم الى مؤخرته. ‎الشيب يبدا بالظهور فانه اول ما يبدا ان كل شعرة موجوده في كهف في الجلد والجزء الاخير من الشعرة يكون شكله مثل البصله ولذلك يسمى الجزء الاخير للشعرة بالبصيلة الشعرية ، فيبدا بالظهور الشعر الابيض في الراس لوجود جيوب هوائية في الطبقة الخارجية او القشرة من الشعرة . ‎وهذه الجيوب الهوائية لا تعكس الضوء وتبدو قاتمة .

‎لذلك فان نرى النظرية الحديثة العلمية تقول :- ‎ان ظهور اللون الابيض هو نتيجة لتوقف الخلايا الملونه في البصيلة الشعرية عن تكوين المادة الملونة او مادة الميلاتين. ‎ماهي الاسباب التي ادت الى ظهور الشيب المبكر ؟ ‎هناك عدة اسباب اذكر لكم منها اهمها :- ‎الضعف العام ، الهزال ، التهاب ومرض الجهاز الهضمي ، والدليل على ذلك ان الشعر الابيض في بعض ابمرضى يستعيد اللون الاسود بعد الشفاء التام من هذه الامراض كوجود مثلا بعض الاورام الحميدة. ‎ايضا التعرض لحرارة عاليه والاصابة لالملاريا وفقر الدم والدرن كلها مسؤولة عن حالات الشيب المبكر ‎كما ان تاثير الغدة الدرقية وابمسؤولة عن نشاط الجسم فان اي هبوط او زيادة في افرازها يؤدي بظهور الشيب مبكرا ‎ومن الاسباب الاخرى مثل امراض فروة الراس مثل التهاب الدهني وقشر الشعر وامراض الاعصاب ‎فمثلا في حالة اصابة المرء بشلل نصفي يظهر الشعر الابيض في النصف المشلول من الجسم

‎وهناك ملاحظه طريفة وهي ان المرضى المصابين الربو والحساسية الوراثية يحتفظون بشعرهم اسود ونادرا ما يظهر فيه الشعر الابيض. ‎العوامل المساعدة التي تحد من ظهور الشيب المبكر ؟ ‎الاهتمام بالصحة العامه ، الاهتمام بنظافة الشعر وتغذيته ، علاج الامساك ، ازالة البؤر الصديدية بالجسم ، علاج الغدة الدرقية وتنظيم عملية افرازها ، تدليك فروة الراس بزيت اللوز الحلو يوميا ‎وقد لاحظوا ان تعاطي ڤيتامين B المركب بكميات كبيرة لفترة طويلة يشكل مانعا هاما للشيب وڤيتامين B المركب يوجد بكثرة في خميرة البيرة .