د.مناف الطائي
كيف يبدا الشعر الابيض بالظهور؟
يقول الشاعر :- اذا شاب شعر امرء او قل ماله فليس له من حبهن نصيب . هكذا ربط الشاعر بين لون الشعر والجاذبية نحو الجنس الاخر هذا في الاحوال العادية عندما يدب الشيب في الشعر بعد الخمسين .. ولكننا قد نرى الشعر الابيض او الثعبان الابيض كما سماه احسان عبدالقدوس في احدى رواياته نحن نرى جميعا ظهور الشيب في العشرين ، الثلاثين ، الخ ياترى ما هي الاسباب الحقيقية التي ادت ااى ظهوره ؟
عادة يظهر الشعر حثيثا على جوانب الراس ثم يمتد شيء فشيء الى وسط الرأس ثم الى مؤخرته. الشيب يبدا بالظهور فانه اول ما يبدا ان كل شعرة موجوده في كهف في الجلد والجزء الاخير من الشعرة يكون شكله مثل البصله ولذلك يسمى الجزء الاخير للشعرة بالبصيلة الشعرية ، فيبدا بالظهور الشعر الابيض في الراس لوجود جيوب هوائية في الطبقة الخارجية او القشرة من الشعرة . وهذه الجيوب الهوائية لا تعكس الضوء وتبدو قاتمة .
لذلك فان نرى النظرية الحديثة العلمية تقول :- ان ظهور اللون الابيض هو نتيجة لتوقف الخلايا الملونه في البصيلة الشعرية عن تكوين المادة الملونة او مادة الميلاتين. ماهي الاسباب التي ادت الى ظهور الشيب المبكر ؟ هناك عدة اسباب اذكر لكم منها اهمها :- الضعف العام ، الهزال ، التهاب ومرض الجهاز الهضمي ، والدليل على ذلك ان الشعر الابيض في بعض ابمرضى يستعيد اللون الاسود بعد الشفاء التام من هذه الامراض كوجود مثلا بعض الاورام الحميدة. ايضا التعرض لحرارة عاليه والاصابة لالملاريا وفقر الدم والدرن كلها مسؤولة عن حالات الشيب المبكر كما ان تاثير الغدة الدرقية وابمسؤولة عن نشاط الجسم فان اي هبوط او زيادة في افرازها يؤدي بظهور الشيب مبكرا ومن الاسباب الاخرى مثل امراض فروة الراس مثل التهاب الدهني وقشر الشعر وامراض الاعصاب فمثلا في حالة اصابة المرء بشلل نصفي يظهر الشعر الابيض في النصف المشلول من الجسم
وهناك ملاحظه طريفة وهي ان المرضى المصابين الربو والحساسية الوراثية يحتفظون بشعرهم اسود ونادرا ما يظهر فيه الشعر الابيض. العوامل المساعدة التي تحد من ظهور الشيب المبكر ؟ الاهتمام بالصحة العامه ، الاهتمام بنظافة الشعر وتغذيته ، علاج الامساك ، ازالة البؤر الصديدية بالجسم ، علاج الغدة الدرقية وتنظيم عملية افرازها ، تدليك فروة الراس بزيت اللوز الحلو يوميا وقد لاحظوا ان تعاطي ڤيتامين B المركب بكميات كبيرة لفترة طويلة يشكل مانعا هاما للشيب وڤيتامين B المركب يوجد بكثرة في خميرة البيرة .