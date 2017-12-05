نفط الجنوب لـ (الزمان): توقيع 18 إتفاقية مع السعودية

لتأهيل منشآت الخام

بغداد – شيماء عادل

وقع وزير النفط جبار علي اللعيبي مع نظيره السعودي خالد الفالح 18 مذكرة تفاهم في مجال الاستخراج والانتاج وتطوير بعض المعامل والمنشأت الصناعية في محافظتي البصرة وذي قار.وقال مدير اعلام شركة نفط الجنوب عبد الله الفارس لـ (الزمان) امس ان (اللعيبي والحكومة المحلية في المحافظة استقبلوا الفالح وتم افتتاح معرض النفط والغاز بنسخته السابعة بمشاركة شركات سعودية مختلفة بمجالات البتروكيماويات والاستخراج والانتاج)، مبينا ان (الجانبين وقعا 18 مذكرة تفاهم تعنى بالشأن الاستخراجي والانتاجي وتطوير بعض المنشأت والمعامل الصناعية في المحافظتين اما على مستوى التكريرايضا هناك اتفاقيات خاصة لاستثمار الزيوت)، عادا (تلك الزيارة بحلقة وصل مهمة على امل دخول المستثمرين السعوديين بعد غياب طويل مما سيؤدي ذلك الى فتح افاق جديدة في البصرة التي تعد من المحافظات المهمة والثرية في النفط والغاز والاستثمار). وانطلقت في المحافظة فعاليات المعرض الدولي للنفط والغاز بمشاركة عدد من الشركات الأجنبية والعربية والعراقية . واشاد الفالح على هامش الافتتاح في بيان تلقته (الزمان) امس بـ (جهود العراق للنهوض باستثمار الموارد ولاسيما وان السعودية تتطلع الى المشاركة في هذه المسيرة التنموية)، مبيناً أن (العراق والسعودية تجمعهما العزيمة لتطوير القدرات وبناء شراكات كون البلدين يتمتعان بمزايا ستراتيجية)، لافتا الى ان (التعاون مع العراق في قمة أولويات السعودية)، وتابع ان (22 شركة سعودية متخصصة بمجال النفط والغاز شاركت في المعرض الذي تقيمه المحافظة). من جانبه اكد اللعيبي ان (المشاركة السعودية تمثل فرصة تاريخية لتأسيس قاعدة للتعاون واقامة مشاريع مشتركة بين البلدين)، لافتا الى ان (الحكومة حريصة على المضي بتعزيز العلاقات مع السعودية و نعمل بكل جهد لتقوية تلك العلاقات). وكان اللعيبي قد اعلن عن انطلاق الحملة الوطنية لغرس مليون نخلة في المحافظة. وأكد اللعيبي خلال الاحتفال بغرس أول نخلة ضمن الحملة ان (النخلة تعد رمزا حضاريا للمحافظة وللعراق عموما لاسيما وانها تعرضت للضرر بسبب الحروب والظروف التي مرت بها البلاد، فضلا عن الاهمال الذي لحق بها خلال السنوات الماضية مما ادى الى انخفاض عدد النخيل بشكل ملحوظ)، وتابع ان (حرص الوزارة على زيادة المساحات الخضر في العراق ادى الى تبني حملة غرس مليون نخلة في المحافظة بالتنسيق مع المحافظة والمؤسسات والدوائر التابعة لوزارة الزراعة والجامعات). من جهة اخرى كشف وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق عن أن المسؤولين في كل من العراق والكويت سوف يعقدون جولة أخيرة من الاجتماعات للاتفاق على التسعيرة النهائية للغاز . وأوضح المرزوق في تصريح امس أنه (اجتمع مع اللعيبي على هامش اجتماعات فيينا لدول منظمة الأقطار المصدرة للبترول أوبك التي عُقدت بشأن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، حيث جرى الاتفاق على إجراء تلك المحادثات)، وأضاف انه (لا يزال الجانب الكويتي بانتظار موافقة العراق على العرض الأخير الذي تم تقديمه)، وبشأن تأثير الاتفاق المبدئي بتمديد الاتفاق على مخزونات النفط اكد المرزوق أن (النصف الأول من العام سيكون الاستهلاك قليلاً ويزداد بدخول الصيف أو النصف الثاني من السنة)، مبينا ان (النسبة المتوقعة لخفض المخزون وفق التقارير التي تم عرضها على وزراء الأوبك الوصول بمستويات التخزين إلى مُعدل الخمس سنوات الماضية في الربع الأخير من العام المقبل). واعلنت قيادة القوة البحرية عن تنفيذها تمرينا تعبويا لمكافحة الارهاب ضد عدو غير نظامي و لتأمين حماية المنصات النفطية وتبادل المعلومات بين القطعات المشتركة . على صعيد اخر كشف الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق عن انتهاء مجلس الدولة من تدقيق قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.وأشار العلاق في بيان امس ان (الدائرة القانونية ستتولى مراجعته خلال الأيام المقبلة قبل رفعه لمجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب لإقراره).