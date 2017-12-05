بحت يستقيل من تدريب الديوانية

بغداد – الزمان

اعتذر سامي بحت عن الاستمرار في تدريب الديوانية بعد خسارة الفريق اليوم أمام نفط الوسط بهدفين دون رد، في ملعب النجف.

وقال بحت في تصريحات خاصة صحفية “اليوم قررت أن أضع حدا لعملي مع فريق الديوانية بسبب قلة الدعم الذي يتلقاه الفريق والمشاكل المالية التي استمرت منذ بداية الإعداد”.

وأضاف “حاولنا تجاوز تلك العقبات، إلا أن الأزمات المالية باتت تؤثر بشكل كبير على اندفاع اللاعبين”.

وأشار إلى أن “الفريق كان متواضعا في إعداده وأجبر على التعاقدات مع لاعبين شباب حاولنا ان نضع لهم خارطة طريق والجميع اجتهد وفق الظروف”.

واستدرك “الحقيقة لابد أن تقال، الفريق بدون لاعبين سوبر ولا محترفين يقارع أندية مستعدة ومدججة بالنجوم، وهو أمر صعب”.

وقدم بحت شكره وامتنانه لجماهير الديوانية التي دعمت الفريق وأثنى على التزام اللاعبين، وتمنى لإدارة النادي أن توفق في المباريات المتبقية.

يشار إلى أن سامي بحت قدم أداء مميزا مع الفريق في مباراتي الشرطة والحدود وحقق نقطة واحدة من 4 مباريات.