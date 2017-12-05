تحديد حكم ديربي مانشستر

{ لندن – وكالات: أعلنت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن الحكم الذي سيتولى قيادة مباراة ديربي مانشستر يوم الأحد المقبل في ملعب أولد ترافورد. ووفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور الإنجليزية فلقد تم اختيار الحكم مايكل أوليفر (32 عام) حكمًا للمباراة وسيكون معه كل من جاري بيسويك وسيمون بينيت، والحكم الرابع جون موس. وقاد أوليفر ديربي مانشستر في مارس / آذار من عام 2016 عندما حل اليونايتد ضيفًا على السيتي في ملعب الاتحاد. ورفض أوليفر منح اليونايتد ضربة جزاء لصالح ماركوس راشفورد، وفاز الفريق الأحمر في تلك المباراة بهدف نظيف سجله راشفورد في الدقيقة 16 من المباراة. والديربي الثاني الذي تولى قيادته كان في نوفمبر / تشرين ثاني من عام 2014، حيث حل الشياطين الحمر ضيوفًا على السيتزنز في ملعب الإتحاد وفاز مانشستر سيتي بهدف نظيف سجله أجويرو، وحصل كريس سمولينج في تلك المباراة على الطرد في الشوط الأول من مجريات المباراة. وسيكون كاريج باوسون حكًما لديربي آخر في الجولة المقبلة بين ليفربول وإيفرتون، بمساعدة مارتن أتكينستون حكم الرابع، ولي بيتس وأدان نان مساعدين.