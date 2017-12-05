قلوبنا معكم

منذ سنوات و الأبرياء تعاني جرم خفافيش الظلام والمتعطشيين لدماء البسطاء وقلنا في مقالات سابقة ان هذا الحقد سيخلف جراحا كبيرة هنا في العراق ثم ينكسر ويهزم بسواعد الابطال وسيكلفنا تضحيات كبيرة برجال يغلقون عين الشمس بعددهم ومن ثم سيرجعون الى جحورهم و يجمعوا شتاتهم في بلدانهم ولانهم تعلموا و تعودوا على الجرم والقتل والدماء فسوف لن يصبروا كثيرا لكي يمارسوا اجرامهم و يخرجون من جحورهم النتنة ليقلقوا ويهددو امان الآمنين و حياة المؤمنين.

وقد استمر مسلسلهم البغيض في دول عربية واجنبية كثيرة وعديدة وحقيقة لم يفرقوا بين طائفة واخرى او بين ديانة واخرى واخر هذه الجرائم الدموية ما حدث للمصلين الحاضرين لخطبة و صلاة الجمعة في مسجد الروضة شمال سيناء محافظة العريش منطقة بئر العبد و التي قام بها مجموعة من الغربان السوداء يتراوح عددهم بين 25 / 30 ارهابيا يحملون اسلحة رشاش خفيفة استهدفوا تجمع للمصليين العزل الامنين و أطلقوا نيران حقدهم الأسود ليخلفوا 305 شهداء و العدد في ازدياد لخطورة إصابة الجرحى و 185 جريحا اكثرهم اخوة و اباء و ابناء من عوائل واحدة و من ضمنهم 10 عوائل استشهدت بأكملها و17 عائلة فقدوا أبناءهم وآبائهم معا وعدد كبير من الأطفال يصل عددهم الى 27 طفلا قد استشهدوا حسب تصريح النائب العام المصري وايضا وزارة الصحة المصرية و أكدوا ايضا ان الارهابيين لم يكتفوا بجريمتهم بل استهدفوا حتى سيارات الإسعاف التي نقلت الجرحى والمصابين إلى المستشفيات القريبة بعد ان احرقوا جميع المركبات الواقفة امام باب المسجد .

قلوبنا معكم و نرفع اكفنا بالدعاء لله الواحد الاحد ان يرحم الشهداء و يشافي الجرحى و يمنح ذوي الضحايا الصبر و السلوان وان يحفظ جميع دول العالم دون إستثناء و يبعد عنها الإرهاب و الإرهابيين ويعم الأمن والسلام بين كل الشعوب .

فاضل المعموري