نعم .. (للنشر)

بخصوص ما يجري في مصر و بلدان عربية أخرى دول جارة لفلسطين أو دول مؤثرة في المنطقة..الهدف الستراتيجي هو الغاء الوعي وضرب الروح المعنوية للإنسان العربي حتى يستسلم ..الاستسلام ليس في ساحة المعركة ؛لأن الحروب الكلاسيكية عفا عنها الزمن؛ ما الغاية من ضرب مصر في القلب..؟ وهي التي وقعت مع الاحتلال معاهدة “كامب ديفيد” واستقبلت سفير إسرائيل وبعثت بسفيرها لتل الربيع تل أبيب ؟

إسرائيل” تعتقد أن الوقت حان -إن لم يكن قد تأخر- لفرض تطبيع كامل الأوصاف و الشروط مع العرب بعدما كان تطبيعا تحت الطاولة..وهذا يعني أن يقبل العربي أن يلتقي بالمحتل في السوق و يتحدث معه حول غلاء الأسعار و حول التغيرات المناخية و حول الحروب والانفجارات التي تهزّ المنطقة كل وقت وحين..

تصور أخي العربي هذا العمل الجبان الذي أتى على مسجد سيناء “المقدسة” لا يقترفه حتى صهيوني!تعازيَّ الحارّة صديقي!

كذا يهمس إلى العربي وعيناه تحدق إلى صديق حلّ بخيمة تأبين الشهداء ..

عن كرة القدم و تأهل منتخبات عربية وإقصاء أخرى ..عن البارشا والريال و آخر الانتقالات الشتوية..

ثم يقول الواحد للآخر: ذاك القرش القابع هناك في المبرّد يُحدّق في بنظرات مريبة ..

ستجدني قابعا في نفس المكان؛ قهوة المساء لا تقاوم صديقي..

وحين اللقاء يتحدث العربي عن شعائر الحج و كيف صار أداؤها أيسر و ثوابها أجزل ..التطبيع يحبّذه الرّب أيضا؛ حين يركب العربي الطائرة مباشرة من مكة إلى القدس..

حج مبرور وسعي مشكور.

ادريس حنبالي