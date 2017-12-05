نائبة تطالب بتوفير الدعم للفلاحين ضمن الموازنة والزراعة لـ (الزمان): نسعى إلى إستقطاب الأموال لإنعاش الأراضي والمحاصيل في نينوى

بغداد ــ داليـا أحمـد

اعلنت وزارة الزراعة عن ادخال محافظة نينوى ضمن الخطة الزراعية والسعي الى استقطاب الاموال لانعاش الاراضي والمحاصيل الزراعية فيها.

فيما دعت نائبة عن المحافظة الى توفير الدعم لفلاحي المحافظة ضمن الموازنة لتعويضهم عن الخسائر التي تعرضولها خلال المدة الماضية.

وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي لـ (الزمان) امس ان (المحافظة عادت الى هويتها الزراعية لما تمتاز به من وفرة امطار وتربة خصبة غنية في زراعة محصولي الحنطة والشعير).

واضاف ان (الوزارة ادخلت المحافظة خلال العام الجاري ضمن الخطة الزراعية بعد تحريرها من داعش وتم التوجيه للاهتمام بالثروة الحيوانية ايضا لجذب الاموال المخصصة للمحافظة من قبل البنك المركزي وصندوق اعادة الاعـــــــــمار ليسهم ذلك بتطوير المحافظة بمختلف قطاعاتها).

وتابع ان (مديرية الزراعة في المحافظة مازالت تابعة الى الوزارة على عكس الدوائر الاخرى التي زجت الى مجالس المحافظات ضمن قانون نقل الصلاحيات للمحافظات غير المرتبطة باقليم مما جعل الاشراف على القطاع الزراعي فيها مباشر). فيما طالبــــــــت النائبة عن المحافظة انتصار الجبوري الحكومة والبــــــــرلمان الى توفير دعم لفلاحي المحــــــــافظة ضمن الموازنة لتعويضهم عن الخسائر خــــــــلال سيطرة داعش . وقالت الجبوري في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قطاع الزراعة في المحافظة تعرض للدمار بفعل سيطرة داعش حيث هجر الفلاحون ارضيهم وتركوا الزراعة بفعل النزوح والخوف من خطر الحرب).

لافتة الى ان (المحافظة قد تحررت وتحتاج الى دعم لاعادة القطاع الى وضعه الطبيعي والاستفادة من تلك الثروة).

انصاف فلاحين

داعية الحكومة والبرلمان الى (توفير الدعم للزراعة في المحافظة عبر الموازنة وانصاف الفلاحين والمزارعين ودفع مستحقاتهم بعد الخسارة الكبيرة التي تعرضوا لها خلال السنوات السابقة وتسهيل القروض بدون فوائد).

مشيرة الى ان (هذا الدعم ينسجم مع توجهات الدولة بتطوير الاقتصاد وتدعيم الثروات غير النفطية وتنشيط المنتج المحلي). من جهة اخرى نفذت مديرية زراعة النجف حملة لمكافحة الأطوار المشتية حلم الغبار والحــــــميرة على أشجار النخيل. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحملة نفذها قسم وقاية المزروعات التابع إلى مديرية زراعة المحافظة حيث استهدفت أشجار النخيل باستخدام مبيد ماتركسين و شملت مناطق العباســــــــــية والمناذرة والحيرة والمشخاب والحيدرية وشعبة المركز) .

مبينا ان (قسم الوقاية التابع إلى المديرية انهى حملة مكافحة حشرة ذبابة الياسمين على أشجار الحمضيات حيث بلغ مجموع المساحة المكافحة 215 دونما شملت اغلب مناطق المحافظة باستخدام مبيد بروتيوس وايفسكت).

وجهزت مديرية زراعة محافظة كربلاء مزارعي الحنطة والشعير بنحو 1079 طنا من أسمدة الداب واليوريا لتنفيذ خطتها الزراعية الشتوية . وتابع البيان ان (تجهيز السماد جاء لتغطية الخطة الزراعية الشتوية للمحصولين والبالغة 49 الفا و845 دونما للموسم الزراعي 2017 – 2018), مؤكدا (استمرارية التجهيز وبدعم من قبل الوزارة الزراعة بنسبة كبيرة وبسعر 480 ألف دينار للطن الواحد من سماد الداب و 280 ألف دينار للطن الواحد من سماد اليوريا).

مربو اغنام

لافتا الى ان (المديرية قامت بتجهيز مربي الأغنام والماعز والجاموس بنحو 42 الفا و490 كيلو غراما من مادة الشعير ألعلفي منذ بدا موسم التجهيز).وتابع ان (عدد المستفيدين من تلك الكمية بلغ 12 مربيا وان سعر الطن الواحد من الشعير ألعلفي بلغ 500 .257 ألف دينار للطن الواحد), داعيا مربي الثروة الحيوانية الى (مراجعة الشعب الزراعية في المحافظة لغرض التجهيز وبواقع 5 كيلو غرامات للرأس الواحد من الأغنام و20 كيلوغراما للرأس الواحد من الجاموس).