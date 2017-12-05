كربلاء تعالج مشكلة ضيق تنفس طفلة بعمر 40 يوماً

فريق طبي ينقذ فتاة ثلاثينية من شلل رباعي وشاباً تعرض لإصابات خطرة

بغداد – داليا احمد

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

تمكن فريق طبي في مستشفى الجملة العصبية التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة من انقاذ فتاة ثلاثينية تعاني صعوبة تحريك الاطراف الاربعة.

فيما نجح فريق اخر في مستشفى قضاء عفك التابع لمحافظة الديوانية من اسعاف شاب من اصابات خطرة اثر مهاجمته من خنزير بري.

وقال رئيس الفريق الطبي محمد عبد الجليل التميمي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المريضة تعاني من ضعف وعدم القدرة على تحريك الاطراف الاربعة وبعد اجراء الفحوصات الطبية والرنين المغناطيسي اتضح وجود تضيق في القناة الشوكية العنقية ما ادت الى ضغط على الحبل الشوكي وتسبب ذلك بعـــــــــدم قدرة المريضة على تحريك اطرافها الاربعة).

دراسة حالة

وتابع انه (بعد دراسة الحالة وبشكل دقيق تم اتخاذ القرار بأجراء عملية جراحية لفتح الفقرات العنقية من الخلف مع تثبيت الفقرات بالأعمدة والبراغي).

مشيرا الى ان (العملية تكللت بالنجاح والمريضة في تحسن بعد العملية).

وفي محافظة كربلاء اجرى فريق طبي في مدينة الامام الحسين الطبية عملية لطفلة تعاني ضيق التنفس.

وقال اختصاصي القلب والصدر في المدينة حسنين الموسوي لـ (الزمان) امس انه (تم اجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 40 يوما تعاني ضيق بالتنفس بسبب انتفاخ الرئة الذي ادى الى اندفاع القلب والمحور الوسطي للصدر الى الجـــــــــهة اليمنى ما اثر على وظائف الرئتين).

لافتا الى ان (الفريق استـــــــطاع خلال العملية من استئصال الجزء المنتفخ بشكل كامل مما اسهم ذلك بعودة اجزاء الرئة الى وضعها الطبيعي).

فرق رقابية

الى ذلك ضبطت الفرق الرقابية في دائرة صحة المحافظة كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.

ونقل البيان عن مدير شعبة الرقابة الصحية لقطاع المركز اكرم عبد الخالق القول ان (الفرق الرقابية وخلال جولاتها التفتيشية على الاسواق تمكنت من ضبط 5 اطنان من المواد الغذائية وطــــــــنين من المواد السائلة غير الصالحة للاستهلاك البشري).

واضاف انه (تم اتلاف تلك الكمية في موقع الطمر الصحي وفق محاضر رسمية وبحضور اصحاب العلاقة).

مؤكدا (استمرار عمليات الرقابة على الاسواق والمحال التجارية لبيع المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطن).

داعيا اصحاب المحلات الغذائية الى (الالتزام بالشروط الصحية لتجنب المساءلة القانونية والوقوع بخسائر مادية).

الى ذلك استأصل فريق طبي اورام متعددة لمريض يبلغ من العمر 65 عاما في مستشفى بعقوبة التعليمي. واكد مدير المستشفى حيدر المكدمي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقا طبيا متخصصا اجرى عملية جراحية خاصة لمريض يبلغ من العمر 65 عاما كان يعاني من وجود اورام متعددة سرطانية في الامعاء ومساريق البطن).

لافتا الى ان (الفريق تمكن من استئصال الاورام بنجاح والمريض بصحة جيدة ويتماثل للشفاء).

من جهة اخرى اكد المكدمي ان (فريقا اخر في المستشفى تمكن من تثبيت كسر مزدوج لعظم الفخذ الايمن لمريض في العقد الرابع من العمر بسبب حادث سير حيث تم تثبيت الكسر باستخدام شيش العظم).

صحة جيدة

واضاف ان (المريض بصحة جيدة).

الى ذلك اعلنت مستشفى عفك العام التابع لدائرة صحة محافظة الديوانية عن انقاذ حياة شاب من اصابات خطرة اثر مهاجمته من قبل خنزير بري .

وتابع البيان ان (المصاب كان يعـــــــــاني من حالة الإغماء بسبب فقدانه كمـــــــيات كبـــــــــيرة من الدم ولـــــــــديه اصابات بلـــــــــيغة في جسمــــــــــه اثر مهاجمــــــــــته من قــــــــــبل خنزير بري حيــــــــنما كان يرعى الأغنام في المزرعة).

موضحا ان (العملية تكللت بالنجاح دون أي مضاعفات تذكر والمصاب بصحة جيدة ويتماثل للشفاء تدريجياً).