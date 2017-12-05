اللجنة الإقتصادية تناقش تسويق المنتجات السعودية إلى العراق

التجارة تبحث آلية تأمين الحنطة المستوردة لتصنيع الطحين الصفر

بغداد – شيماء عادل

ناقشت اللجنة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والاغاثية التي يرأسها وزير التخطيط وكالة وزير التجارة سلمان الجميلي والمنبثقة عن مجلس التنسيق العراقي – السعودي ورقة العمل التي ستقدمها خلال الاجتماع الرئيس لمجلس التنسيق بجانبيه العراقي والسعودي.وقال بيان لوزارة التجارة تلقته (الزمان ) أمس أن (الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي ووكيل وزارة التجارة وليد الحلو ومدير عام دائرة تخطيط القطاعات في وزارة التخطيط حسين علي داود ناقش محاور عدة مهمة في عدد من المجالات وفي مقدمتها تسويق المنتجات السعودية إلى العراق والمشاركة في الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق لتنفيذ مشاريع كبيرة في مفاصل استثمارية مهمة لاسيما في مجال الصناعات الثقيلة بهدف توطين الصناعة والنهوض بواقع التنمية في العراق)، واضاف ان (الجميلي اكد خلال الاجتماع وجوب اشراك القطاع الخاص ممثلا برجال الاعمال والتجار والمصرفيين في اعداد رؤية العراق في المجال الاقتصادي والاستثماري مع الاشقاء في الجانب السعودي ، فضلا عن امكانية اشراك منظمات المجتمع المدني الفاعلة ).

اعادة اعمار

واوضح البيان انه (تم كذلك مناقشة امكانية دعم عمليات اعادة الاعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأهيل البنى التحتية في المناطق المحررة). وعلى صعيد اخر اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة للوزارة عن قيام لجان رقابية مشتركة بزيارات تفتيشية للمطاحن العاملة لمتابعة انتاج الطحين الموزع ضمن البطاقة التموينية. ونقل البيان عن مدير عام الشركة طه ياسين عباس القول ان (لجنة مشتركة مؤلفة من مدراء فروع تصنيع الحبوب ودائرة الرقابة التجارية ومكتب المفتش العام في محافظة ذي قار نفذت زيارات تفتيشية شملت عددا من المطاحن العاملة بالمحافظة للاطلاع على نوعيات خلطة الحبوب المجهزة للمطاحن ونسب الخلط والطحين المنتج اضافة الى متابعة عمل اجهزة التنظيف ومنظومة الآر واقسام الانتاج والتعبئة في المطاحن التي تمت زيارتها )، واضاف ان (الزيارة شملت سحب نماذج من الحبوب والطحين لغرض الفحص المختبري اضافة الى الاشراف على الخبازة الموقعية ومعاينة اوزان اكياس الطحين وتاريخ الانتاج فضلا عن الوقوف على عملية تحميل الطحين وتدقيق الكميات المحملة وختم الانتاج )، واشار ياسين الى ان (لجانا رقابية مشتركة تابعة لفرع الشركة في محافظة ميسان نفذت زيارات تفتيشية مكثفة للمطاحن العاملة بالمحافظة لمتابعة الانتاج والتجهيز والية العمل المتبعة في مراحل عملية الطحن اضافة الى الاطلاع على نوعية الحبوب المستخدمة في الطحن والطحين المنتج والتأكد من اوزان اكياس الطحين المعبأة وتاريخ الانتاج بالاضافة الى سحب نماذج من الحبوب والطحين لغرض الفحص المختبري).

لجنة رقابية

واوضح ان ( لجنة رقابية تابعة لفرع الشركة في محافظة الديوانية نفذت ايضا زيارات الى مطحنة الديوانية الحكومية حيث تم خلال الزيارة سحب نماذج من الطحين المنتج والاشراف على الخبازة الموقعية داخل المطحنة) .فيما بحثت شركتا تجارة الحبوب وتصنيع الحبوب في الوزارة مع عدد من اصحاب المطاحن الاهلية الية تامين الحنطة المستوردة لتصنيع الطحين الصفر.ونقل البيان عن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب هيثم الخشالي القول ان (الاجتماع ناقش عملية الاستيراد غيرالمنظم ووضع الاليات المناسبة لاستيراد الحنطة للمطاحن وفق المواصفات المعتمدة ونوعية ومنشا الحنطة الملائم لانتاج الطحين الصفر والتي يحددها اصحاب المطاحن التجارية التي تعمل على تصنيع الطحين الصفر التجاري )، واضاف ان (الاجتماع ناقش دعم الانتاج المحلي للطحين الصفروالذي يسهم في ايقاف استيراد الطحين الصفر من الخارج وتشجيع الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل للعاطلين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على العملة الصعبة كما انها ستكون مشجعة لبقية القطاعات الصناعية الاخرى).

وتابع البيان ان ( اصحاب المطاحن طرحوا خلال الاجتماع عددا من الافكار والرؤى التي تسهم في دعم الانتاج المحلي والتي من خلالها وضع الالية التي تؤمن تدفق الحنطة بدون تلكوء وحسب الاصناف المقررة مع شركتي تجارة الحبوب وتصنيع الحبوب الالية من اجل انتاج الطحين الصفر داخل البلد دون اللجوء للاستيراد بالعملة الصعبة ).