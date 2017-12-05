الوضع قابل للتفجر – شامل حمد الله

لا يكفي التصريح الرسمي بطمأنة الناس على مسار العملية السياسية، لان المقصود حقا هي حالة استمرار الحاكم بممارسة مهمامه فيما الاخرون المعنيون بالعملية السياسية يصرحون بالمقابل بعدم رضاهم عن الاداء السياسي للسلطة التي تتنقل بين تركيز فردي مزاجي عال يأتي بعده تأثير حزب الحاكم في تفاصيل كثيرة كعقد اجتماعات خاصة بين الحزب واخرين للتصرف بالشأن والمؤوسسات العامة ثم يأتي بعد ذلك مشهد تمثيلي ليقال ان الكل مشترك بحكم البلاد.

وحدة الصف السياسي لمجموعات الاحزاب من مكون واحد ليست وحدة ثابتة، بل هي تنافسية داخليا، ومن خلال دعايتها يمكن معرفة ما تخفيه من خلال دعواتها التعبوية وتصريحاتها التي ان سمت اشخاصا وهذا نادر الحدوث فأنه يترك لمجموعات برلمانية تتخذ من الحصانة سلاحا لتنفيذ واجبات القائد.

كان مسلسل العقوبات البغدادية ضد اربيل حجة لاستعراض القوة وتصفية حسابات سياسية بحجة الوطن، لكنه كشف ان ما لايفعله الجيش سيفعله مسلحون من جيوش لها طابع خاص اموالها من الدولة ومرجعيتها انتقائية، لكنها بالتأكيد اكثر تماسكا من العسكر، فهي لزهو البطش تأخذ غنائم وتتمدد على حساب السلطة، بل هي دوما اكثر فعالية من السلطة تسندها دول قد تسقط السلطة متى وجدتها خارج الغطاء الذي يستحق الدعم.

قضية فتح ملفات الفساد، هو تلويح ليس جديدا، لكنه يعني رموز الحكم والعوائل وجيوب اصدقاء المسؤول، فهو اختار مكان صدام حسين واختاروا هم اماكن الاصهار والاولاد!

المسؤول العراقي يناور ويخفي ويضرب في اوقات الغفلة، فهو لايريد ان يقول انه سيحول دون وصول اخر للسلطة، فيذكره بما صنعت يداه يوم كان هو حاكما سابقا، وبدوره يقوم السابق بالرد بطريقة يخيل له انها ذكية يسنده بذلك نواب بللتهم الاستجوابات وامتهنوا الصراخ والشتم بحجة الحصانة.

كما ان تحريك الشارع للتظاهرة السياسية هي وسيلة تظهر ان التحكم بالشارع المنقاد لقيادته الفعلية التي تؤمن وجودها الذي هو اسمى الاشياء لها، بحيث انها جاهزة لسحق الخصم حتى وان كان حاكما فضلا عن الاستعداد لسحله، والجماعة لهم في السحل سوابق، غير انه لم يشاهد من المظاهرات الواضحة الهدف والغاية الا القليل وهي ايضا لم تكن عفوية وكانت وتبقى سياسية بأمتياز، وليست اكثر من وسيلة تهديد، بدليل ان الصور المغضوب عليها التي رفعت عادت تمارس مهامها كمثل المتشافي من الانفلونزا!

لكن السؤال هو، هل توجد ميليشيات تدين لمسؤولين بخدمات فتكون جاهزة لاشعال الوضع متى تعلق الامر بالوجود على الساحة وبالتمريل؟

الجواب برأيي هو نعم، وان كان الحراك يجب ان لا يستفز التحالف الدولي ولا يجعل المواجهة بين ايران وامريكا قائما دون عنوان تحارب نيابة عن الاثنين.

دعاية الحرب على الفساد تعكس حجمه الذي تتطلب ان يأخذ تسمية وشكل ومعدات وظروف حرب، والا لكان يكتفى بان يأخذ عنوانا اخر كالحملة او الاجراءات، لكن القضية اخذ اسم الحرب حتى يكون فيها الفاسد هو العدو الذي قد يكون مهزوما اسيرا او قتيلا او يقبل بالسلام!

العدو يرى في المقابل الداعي للحرب عدوا ايضا، بعد ان كان تابعا بصفق ويهلل للقائد!

ويبدو ان الاتفاق السابق الشفوي لاعفاء الكبار من المسائلة سينكسر مع الاستعداد لمجيء فترة سلطوية جديدة.

عندها لن يكون للعقل المدمن للسلطة الا اباحة المواجهة، ولكل مواجهة شهداؤها الابرار!