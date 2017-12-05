التحالف الدولي يكشف عن أعداد قتلى التنظيم

الحشد يؤكد إستعداده لمسك الحدود ومنع تسلل الدواعش من سوريا

بغداد – محمد الصالحي

اكدت قيادة الحشد الشعبي إستعدادها لتولي ملف مسك الحدود اذا ما أوكلت له المهمة من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مشيرة الى ان المرحلة الثانية في تطهير الصحراء ستنطلق قريبا، فيما اعلن التحالف الدولي عن عدد عناصر داعش الموجودين في العراق وسوريا. وقال القيادي في الحشد الشعبي كريم النوري في تصريح امس ان (عمليات التحرير والتطهير في غرب البلاد شارك الحشد الشعبي فيها واصبحت له خبرة كافية في المشاركة بمسك الحدود). مبينا أن (المرحلة الثانية من عمليات تطهير الجزيرة والصحراء ستنطلق قريبا).وأضاف أن (جميع القوات بما فيها الحشد الشعبي بانتظار اوامر القائد العام للقوات المسلحة).

مسك الحدود

مؤكدا أن (قطعات الحشد الشعبي قادرة على مسك الحدود الغربية للبلاد وهي على اتم الاستعداد في حال ايكال المهمة لها من قبل القائد العام). وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات اللواء الحادي عشر في الحشد الشعبي عثرت على معسكر تدريب يعود لعناصر داعش في قاطع عمليات الصينية ببادية الجزيرة).وأضاف أن (قوات اللواء تمكنت خلال عمليات التطهير المستمرة من العثور على ورشة لتفخيخ العجلات والعبوات الناسفة تابعة للتنظيم بقاطع الصينية). وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل رايان ديلون في تصريح امس ان (عدد مقاتلي داعش المتبقين في سوريا والعراق، بعد استعادة الرقة والموصل، نحو ثلاثة آلاف). واضاف ان (التحالف الدولي يتواصل مع القوات الروسية مرات عدة في اليوم، عبر خطين جوي وأرضي). مشيرا الى ان (الجانبين عقدا ثلاثة لقاءات وجها لوجه على الأقل خلال الأشهر الماضية، لتفادي الاصطدام وضمان أمن القوات).

هجمات معزولة

يذكر ان السفارة الاميركية في العراق حذرت في 22 تشرين الثاني 2017، من استمرار مجاميع ارهابية متبقية بمحاولة زرع الرعب في قلوب الشعب العراقي عن طريق هجمات معزولة لا جدوى لها. الى ذلك تمكنت الاستخبارات العسكرية في محافظة صلاح الدين من القاء القبض على داعشي خطير بمدخل مدينة تكريت، وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس ان (مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وضمن عملياتها بتعقب المجاميع الارهابية الهاربة من المناطق المحررة والتي تمكنت من الاندساس بين المواطنين وبمعلومات دقيقة ومتابعة مستمرة، تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة الاقواس عند مدخل تكريت الشمالي في محافظة صلاح الدين).وأضاف ان (الارهابي كان يعتزم الذهاب الى نينوى). مشيرا الى انه (أب لثلاثة ارهابيين قتل احدهم اثناء المواجهات مع القوات الامنية عند تحرير الموصل وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة القاء قبض وفق احكام المادة 1/4 ارهاب). وقال مصدر امس ان (القوات الامنية القت القبض على ثلاثة دواعش مشتبه بهم في حي الضباط). مبينا أن (المشبه بهم كانوا في احدى الاسواق المحلية في المنطقة وتم القبض عليهم ونقلهم الى المركز للتحقيق معهم).واشار إلى أن (تعاون سكان المنطقة مع الاجهزة الامنية اثمر عن اعتقال عدد من المتهمين بالارهاب والمشتبه بهم). فيما شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان تحقيق امن المواطن في المناطق المستعادة لا يقل اهمية عن مواجهة التنظيمات الارهابية مؤكدا على اهمية دور وزارة الداخلية في حفظ الامن والاستقرار داخل المدن وحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان امس ان (الجبوري استعرض خلال زيارة له الى وزارة الداخلية ولقائه الوزير قاسم الاعرجي وعدد من القادة الامنيين، مستجدات الاوضاع الامنية وسبل معالجة الخروقات وبسط الامن وتحقيق الاستقرار).واضاف ان (تحقيق امن المواطن في المناطق المحررة لا يقل اهمية عن مواجهة الارهاب، والتي تستدعي مزيداً من اليقظة والحيطة في مواجهة أي خرق يؤثر على الانتصارات التي حققتها قواتنا الامنية).وأكد (أهمية وضع خطط محكمة للحد من الخروقات التي تهدد حياة المواطن وامن البلد). مبينا ان (مجلس النواب داعم لكل التوجهات التي من شأنها توفير الدعم والمساندة للقوات الامنية). واشار الى ان (القوات الامن الداخلي دور كبير في تأمين المناطق المستعادة واعادة النازحين الى مدنهم من خلال مسك الملف الامني فيها).