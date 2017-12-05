مؤسف هذا المآل يا إبن الإنسان – شكيب كاظم

وانت تنظر بطرف عينيك.لان منظر الدماء والقتل يؤذيك نفسياً.تنظر إلى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح (1942-الاثنين 4-12-2017) وجثته تتقاذفها الأيدي و الأرجل.في نهاية مأساوية لهذا الكائن الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقويم.وهناك من وصفه باثمن رأس مال.لكن الشر الكامن في اهابه والذئبية المترصدة بالإنسان.حولته إلى نزاع للشر معتد اثيم.وانا أرى هذا المصير المؤلم الذي أل إليه علي عبدالله صالح.تذكرت المصير ذاته الذي انتهى إليه الرئيس الليبي السابق معمر القذافي (1942-2012) وقد لجأ إلى انبوب ماء واسع.كي يتفادى قاتليه.هوالذي كان قبل أسابيع يصف شعبه الذي ثار عليه بالجرذان.وانه سيقاتلهم من زنكة الى زنكة أي من شارع إلى شارع!.

القذافي ومثله الراديكاليون العرب كلهم الذين قفزوا من الثكنة لأعلى مراتب السلطة.ماعملوا على بناء دولة ومؤسساتها.بل عملوا على بناء أجهزة الخوف والقمع التي تحصي الحركات والسكنات وترك الدولة إلى المجهول قابعا في خيمته يحطن به حارساته الجميلات. كان من الممكن لعلي عبد الله صالح.الذي نشأ فقيرا معدما.راعياللغنم والمواشي.ثم درس وتطوع في الجيش.ليصبح رئيسا خلفا للرئيس المغتال المقدم أحمد حسين الغشمي. الذي قتل بتفجير في مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة يوم السبت 24من حزيران 1978 أقول كان بإمكانه وقد نشبت حركة شعبية ضده سنة 2011 قاومها بالحديد والنار.وسويت الأمور باستقالته.كان بإمكانه أن يجنب بلده المزيد من الخراب والدمار.مثلما فعل الرئيس محمد حسني مبارك.الذي استقال مع الاحتجاجات الاولى ضده. ليجنب مصر العربية العزيزة الأذى وسلم السلطة موقتا للجيش كي لا يفلت زمام الأمن.لكن صالحاً هذا المهووس بالسلطة. والذي أدخل اليمن حروبا عديدة.اذت البلد الفقير ومنها الحرب ضد الجنوب سنة 1994 الذي اختارالانفصال عن وحدة عام 1990وكان عليه استذكار التصرف المسؤول والمعقول للرئيس جمال عبد الناصر إزاء انفصال سورية في أيلول سنة 1961من جسد الجمهورية العربية المتحدة كما خاض صالح حروبا ضد بدر الدين الحوثي.لكن هذا المهووس بالسلطة.تحالف مع أعداء الأمس.لينقلب على الرئيس المعترف به دوليا. والذي كان نائبا له.عبد ربه منصور هادي.ولتعود حرائق الحرب تلتهم ما تبقى في هذا البلد المفتقر إلى كل شيىء عدا السلاح الذي يحمله حتى الطفل الرضيع!ولعب لعبة الموت الأخيرة يوم الجمعة الماضي الاول من كانون الاول 2017لينقلب على حلفاء اليوم.اعداء الأمس وزعيمهم عبد الملك الحوثي. ويغازل التحالف العربي الذي تقوده السعودية. لكن انقلب السحر على الساحر.وتحولت جثته تتلاعب بها الأرجل كما يتلاعب اللاعبون بكرة القدم.ويالهذا المصير المؤلم المؤسي للإنسان المغتر المكابر الذي لايعيده لصوابه سوى الموت فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.

بغداد