ثقافة الخوف في الشيزوفرينيا العربية – إيمان عبد الملك

ان الحياة الصعبة التي نعيشها داخل مجتمعاتنا العربية تجعلنا أمام مشاكل معقّدة ومؤلمة نفسياً مما يجعل حلها صعبا ، وذلك من خلال عدم القدرة على التركيز نتيجة الأوضاع المضطربة وغير الآمنة ، مما يؤثر سلبا على حياة الفرد ليعيش بتوتر دائم وعصبية تقوده الى الخوف والانطواء والعزلة ، او بالانتقال الى العبثية في التصرف والأداء والتعامل مع امور الحياة الخاصة والعامة .

ان السياسة المتّبعة في بلادنا وكبت حرية التعبير ، والصور التي نشاهدها يوميا” على شاشات التلفزة من قتل وارهاب وتنكيل، تجعلنا نتقمص أكثر من قناع يظهر تلقائياً بتصرفاتنا داخل المنزل وخارجه لنمسي ونصبح بشخصيات مختلفة ليس بداعي التغيير، بل بحسب الظروف والضغوطات الاجتماعية والسياسية التي تلازمنا، فعندما يدخل المجتمع في حالة الشرذمة والطغيان السياسي والموروث الثقافي، يضيع من بعدها المرء ويتملكه الخوف والرعب وسط القوة والبطش لتزداد النفوس خواء .

نبدأ بطرح الأسئلة التي تقودنا الى تبسيط الفعل، وقتل روح التجدد والمبادرة لحياة فضلى ، لنسلّم ونرضى بما تمليه علينا حكوماتنا من قوانين مجحفة ، ونصبح ممتثلين للأوامر الصادرة من القادة من دون أي مناقشة او القيام بأي من المعايير الجريئة ، لنمسي عديمي القدرة بامتلاك أي قرار نابع من الذات أو تفكير صائب يحسّن من وضع البلاد ، الضغوطات المتتالية تسيطر على اسلوبنا لنجد نفسنا متتبّعي سياسة الخوف نتيجة الموروث الثقافي والنظام التربوي ورقابة الدولة ، عداك عن الرقابة الدينية التي تزرع في القلوب منذ نشأتها ويقودنا الى الطريق المعاكس الذي يصل بنا الى زرع التعصب والتطرف لا ارادياً ، أما اذا حاولنا الابتعاد ينعتونا بالملحدين .

من هنا على الشعوب العربية ونخص منهم المثقفين ان يوصلوا الكلمة من دون خوف وابداء الرأي بوضوح، دون أن يقفوا مسلوبي الارادة في قول كلمة الحق ، يقاوموا لإيصال الكلمة بعيداً عن الخوف الذي يجبرهم الابتعاد عن بلادهم ويحثهم على الهجرة لكي نصل الى حلول جذرية من خلال زرع الروح الوطنية ، بالإضافة الى انشاء مؤسسات اجتماعية ومدنية لحماية حقوق الانسان ، والبحث لإيجاد العديد من التعددات الفكرية والسياسية والسعي لدمجها وانسجامها في سبيل وحدة البلاد…