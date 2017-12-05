هل إنتهت داعش في العراق ؟ – سامي الزبيدي

آخر معاقل عصابات داعش التي حررتها قواتنا المسلحة الباسلة وأبناء الحشد الشعبي والحشد العشائري كان قضاء راوة في محافظة الانبار وبذلك تكون قواتنا المسلحة قد أنهت كل سيطرة أو احتلال لداعش لأية مدينة مهمة في العراق ويبقى السؤال المهم بعد عمليات تحرير محافظاتنا ومدننا من قبضة هذا التنظيم الإجرامي المتطرف الذي سعى في مدن العراق خراباً ودماراً تنفيذاً لمخطط تخريبي وطائفي رهيب وكبير حيك في دهاليز المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وبمساعدة بعض الأنظمة العربية الخليجية الهدف منه في مراحله الأولى احتلال داعش للمدن المهمة في العراق وسوريا ومن ثم السيطرة على حقول النفط لتمويل عملياته المسلحة واستنزاف ثروات هذه الدول والمرحلة الثانية إثارة الصراع الطائفي والعرقي وتدمير النسيج الاجتماعي ومن ثم تدمير المدن وبناها التحتية والقضاء على التعليم أولاً والعلم والثقافة والتطور وتغييب القانون والنظام وتطبيق قوانين لا تمت الى الإسلام بصلة لإرهاب المجتمع وإخضاعه كلياً لهيمنة هذه العصابات التكفيرية الإجرامية والمرحلة الثالثة العمل على تقسيم البلدان التي نجحت داعش في احتلال أجزاء كبيرة منها خصوصاً العراق وسوريا قطبا المواجهة المستمرة مع الكيان الصهيوني ومكمن الخطورة على أمن ووجود هذا الكيان ومستقبله ومنبع المد العروبي الأصيل الخطر الأكبر على الصهيونية والمخططات الأمريكية والغربية , وقد تمكنت داعش بفضل الدعم التسليحي والمالي واللوجستي وتشجيع ونقل المتطوعين المتطرفين من كل دول العالم الى العراق وسوريا لتعزيز قدرات هذا التنظيم القتالية والتعويض عن خسائره الكبيرة لكي يحقق هذا التنظيم الأهداف المرسومة له لكن وبحمد من الله وبفضل يقظة الشعب العراقي واستقراء المرجعية الرشيدة لأهداف ومخططات داعش ومن يقف وراءه وإصدارها فتوى الجهاد الكفائي وتطوع الآلاف من أبناء شعبنا لمقاتلة هذا التنظيم الإرهابي لم يتمكن هذا التنظيم ومن أوجده ورعاه من تحقيق كل أهدافه وان حقق بعضاً منها في مراحل هجماته الأولى لكنه سرعان ما بدأ يخسر المنطقة تلو الأخرى على أيدي قواتنا المسلحة الباسلة حتى تم طرده من آخر معاقله وتحرير كل محافظاتنا ومدننا من دنسه وفي هذه الظروف المعقدة تحرك بعض العملاء في شمال العراق مستغلين ظروف سيطرة داعش على أجزاء من الوطن وانشغال القوات المسلحة في التصدي له فأعلنوا مشروعهم الخبيث للانفصال عن العراق في محاولته خبيثة ويائسة لتقسيم العراق وتحقيق أهداف إسرائيل وأمريكا وصنيعتهم داعش من خلال استفتاء الانفصال الذي أفشله الخيرين من أبناء شعبنا عرباً وأكراداً وخاب ضن العملاء ودعاة التقسيم وقبرت أهدافهم الخبيثة الى الأبد كما قبرت أهداف داعش , والحال نفسه ينطبق على سوريا فبفضل يقظة الشعب السوري وتماسكه وبمساعدة حلفاء سوريا تم إجهاض مشروع داعش التقسيمي في سوريا وتم استعادة أغلب معاقل داعش هناك والقضاء على فلوله . والآن وبعد ان انتهت سيطرة داعش على أجزاء مهمة من العراق وتحرير مدننا من قبضته يبرز السؤال الملح هل انتهت صفحة داعش في العراق ؟ والجواب بالطبع كلا ولأسباب عديدة منها وجود بعض المناطق الهشة امنياً في العراق ووجود بعض الحواضن في مناطق متفرقة من أماكن وجوده السابقة في المدن التي سيطر عليها وهناك العديد من خلاياه اليقظة وليست النائمة في العديد من مناطق العراق الشمالية والغربية لها القدرة على القيام بعمليات عسكرية محدودة الأهداف لكنها مؤثرة وهذا يتطلب من القيادات السياسية والعسكرية أخذ هذا الموضوع على محمل الجد و التعامل مع هذا الأمر بجدية و مهنية وحرفية عالية وعدم التهاون والاسترخاء أو الركون الى الانتصارات الرائعة التي حققها أبناء قواتنا البطلة ومقاتلو الحشدين الشعبي والعشائري بل على كافة قواتنا الباسلة البقاء متيقظة وعلى أهبة الاستعداد لمحاولات داعش الظهور ثانية هنا وهناك في محاولات يائسة لزعزعة الأمن وتكبيد قواتنا خسائر بشرية ومادية وكما أعلن الجنرال بيرايوس مدير الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق من أن جيلاً ثالثاً من داعش سيظهر في العراق إذا بقيت الخلافات السياسية في البلد , لذا على القيادات العسكرية والأمنية أخذ التدابير والاحتياطات وتهيئة الخطط الكفيلة لإنهاء ما تبقى من وجود لهذا التنظيم والعمل بجد وفق التطورات والاحتمالات الجديدة والمباشرة بإعداد خطط عسكرية وأمنية كفوءة تتناسب والحالة الجديدة والتعامل مع المرحلة المقبلة بحزم وثبات ويقظة وتحسب شديد لإفشال كل محاولات داعش لتحقيق بعض المكاسب أو العودة الى بعض المناطق ثانيةً والاهم من ذلك على القيادات السياسية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز الدراسات والبحوث والمدارس البدء بحملة توعية لبيان خطورة أفكار داعش على المجتمع والعمل الجاد للقضاء على فكر وتنظيرات وتعاليم داعش التي زرعها في عقول بعض الشباب والمراهقين والمنحرفين فأفكار داعش و توجهاته وبدعه أخطر من سلاحه وقواته .