السباحة ضد التيار – ناجح صالح

هذا الحديث قد يحمل في طياته الشجون ، ذلك انني حينما أتأمل فترة الخمسينيات من القرن الماضي أراها حقا فترة الزمن الجميل قياسا بالفترات التي تلتها ..ففي الوقت الذي كنا فيه صبية ثم شبابا كنا ننعم بحياة آمنة عذبة بعيدة عن المنغصات رغم أن الحياة المعيشية كانت صعبة بسبب الفقر الذي كان يفرض جناحيه على الكثرة من أبناء المجتمع غير أنهم اعتادوا عليه …

ولعل أهم ما في مسيرة الحياة في هذه الفترة هي نقاء وصفاء القلوب اذ لم يكن يساورنا أي صدى لوتر الطائفية ولا العنصرية ولا الحزبية السياسية ، هكذا كان الأمر وليس كما بدت الأمور فيما بعد..وهكذا كنا نسبح مع التيار ، غير أنه بعد 14 تموز عام 1958 بدأت اول ظواهر التفكك حينما تغلغل الصراع السياسي الحزبي بين أبناء المجتمع وحتى بين افراد الأسرة الواحدة لتكون لغة الدم هي لغة التفاهم ، كا حدث في مجزرة الموصل ومجزرة كركوك ومدن عراقية أخرى ..انها بداية المأساة التي راحت تمزق اواصر المحبة التي كنا نسير على خطاها من قبل .

وتمضي السنوات ونزف الدم لا يتوقف مرة ببطش السلطة ومرة بحرب لا جدوى منها .. وما أن تقبل سنة 2003 حتى ينتهي عهد الاستبداد ويأتي عهد الاحتلال وهو عهد أسوأ ما فيه اننا فقدنا استقلالنا وتدهورت فيه أخلاقنا ، وأصبح من يقود القافلة حفنة من اللصوص والمرتزقة والمأجورين .

وهم من عزفوا على وتر الطائفية لتكون نهجا في كل مرافق الحياة وبدت وسائل الاعلام هي الأخرى تعزف على هذه النغمات القاتلة وبدا للعيان بوضــــــــوح انه حتى من وراء المنابر وفي كل مناسبة دينية راح من يرتدي زي العلماء يلهج بهذه اللهجة الطائفية بين مدح وذم وكأنهم في سباق محموم في الطعن واللعن مثيرين غبار الماضي بدلا من تهدئة الجروح ..وهذا يعني ايضا اثارة فتنة ينزلق اليها العامة من الناس لجهلهم ..

لقد نجح الاحتلال في مسعاه في تمزيق وحدة الوطن متخذا من العقيدة الدينية مثــــــــــارا للنزاعات ، ذلك لأن كلا منا يســــــــتاء اكثر ما يستاء حينما تجرح عقيدته الدينـــــــــية سواء كانت على باطل او على حق وانها النشـــــــــأة التي نشأ عليها فتعصب لها ، ولعل الدماء التي اريقت في السنوات الماضية وبذبـــــــــح الانسان على الهوية هي خيـــــــــر دليل على الانحطاط الفكري والعقائدي في الوقت الذي يحترم فيه الاسلام عـــــــــقائد أهل الذمة وأنه لا اكراه في الدين .

وهذه الظاهرة بدت تطفو على السطح بعد ان لم نكن نعرفها من قبل لأن من تقلد أمورنا وراء هذه اللعبة ، وهي لعبة خطرة بل سباحة ضد التيار قد نغرق فيها جميعا ، ولو أن هؤلاء رفعوا شعار الوطنية بدلا من شعار الطائفية لكان خيرا لهذا الوطن بدلا من غرس الكراهية بين ابناء المجتمع الواحد ، وانه مما يحز في النفس انه حتى المتعلمين راحوا في خطاباتهم يتحمسون لهذه الطائفة او تلك بل ان بعض القنوات الفضائية ليس لها من شغل شاغل الا هذه الترنيمة الطائفية يرددها من يدعي انه داعية اسلامي أوعلم من اعلام الدين أو بحر من بحور العلم ليطعن ويلعن بدلا من ان يهدي الناس بأخلاق القرآن وسيرة النبي الكريم ليشمت بنا عدونا ويهزأ بنا وكأن ديننا يحمل وزر ما وصلنا اليه .

أما الوتر الثالث الذي ينخر بنية المجتمع وأمنه وسلامته فهو وتر العنصرية وهو وتر يذكرنا بالعصبية القبلية التي كانت سائدة عند العرب قبل الاسلام ..

وقد بدت هذه الظاهرة تلوح في الأفق في السنوات الأخيرة التي أعقبت الاحتلال وبتشجيع منه لأنه لا يروق له أن يرى وطنا موحدا متخذا من تعدد القوميات ذريعة له في تحقيق اهدافه بتقسبم العراق الى اقاليم تحمل في طياتها التعصب القومي والطائفي بعيدا عن الولاء للوطن الواحد .. انها نظرة أحادية الجانب تهدم ولا تبني ، نظرة اقل ما فيها أنها تمنح العدو الفرصة للعبث بوجودنا .

ومع هذا وذاك فقد استسلمنا لهذه السباحة ضد التيار وباتت أعيننا لا ترى المخاطر التي تحيطنا والتي تقوض كيان أي مجتمع من المجتمعات ..

وانه لسوء تقدير أبتلينا به لتكــــــون نتائجه ثقيلة كــــــــــثقل الجبال لكن من يبالي ويرعوي وتكون له فطنة للخلاص مــــــن هذه المآزق التي وقعنا فيها لنظل أســـــــرى تحت دوامة الآلام والأوجاع والمنغصات ..

وكم تساءلت مع نفســـــي لماذا يســـــــود الأمن والسلام أكثر مجتمعات العالم رغم أنها تحمل بين جـــــــــــنباتها التعدد في المذاهب والأديان والأجناس والأحزاب ، فلم اجد الا جوابا واحدا وهو أنهم آثروا الولاء للوطـــــــــن أولا وهو ولاء آتى ثماره لهم .

أليس ما ذكرت هو المشهد الذي نحن تحت وطأته أم تراني جافيت الحقيقة في ذكر ما ذكرت !

ثم ألم أقل منذ البدء أنه حديث يثير الشجون !