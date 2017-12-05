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الإبداع .. وتكاليفه – فيصل جاسم العايش

كم من كتّابنا العرب من يعـــــــتاش على واردات نتاجه الفكري والمعرفي ؟.

وكم منهم من يعتبر هذا المردود المادي ان وجد كفيلاً بإدامة حياته وحياة اسرته مادياً ويكون كفيلاً بتحقيق غايته في العيش الرغيد ، عوضاً عن أن يظل في خانة العوز المادي وهو الذي قدّم عصارة فكره وابداعه على شكل كتب في ميادين الابداع المختلفة؟ .

أكاد اجزم أن لا احد تحقق له ذلك بإستثناءات نادرة جداً، وأقرب مثال على ذلك كتب الشاعر الراحل نزار قباني التي كانت تحقق حجماً واسعاً من المبيعات عن منشورات خاصة به ، ولم تكن لتتحقق لسواه من الشعراء والروائيين العرب .

يجهد المبدع العربي في الانتاج الادبي رواية اثر رواية وديواناً اثر ديوان ودراسة اثر دراسة فلا يتحقق له الا عدداً محدوداً من النسخ يوزعها على اصدقائه وقرائه الاقربين ويذهب الربح الاكبر ، فيما اذا تحقق الى دور النشر التي تتكفل بالطبع والتوزيع.

ان اغلب كتّابنا العرب موظفون حكوميون في الدوائر الثقافية أو سواها يعتاشون على رواتبهم الشهرية ولا يتطلعون الى واردات نتاجهم المعرفي المنشور ، بل اصبح الامر كما هو معروف الآن ، أن يدفع المؤلف من جيبه الخاص الى دار النشر تكاليف طبع نتاجه الادبي ، وليس له غاية الا ان يرى جهده مطبوعاً بين دفتي كتاب .

لقد طلبت مرة مديرة اعمال الروائي الكولومبي الراحل غابرييل غارسيا ماركيز مبلغ عشرة ملايين دولار من دور النشر العالمية مقابل حقوق نشر وترجمة وتوزيع إحدى رواياته ، ذلك لأن الروائي الشهير كانت دور النشر تطبع له ملايين النسخ من أية رواية له فتحقق لها وله نسباً عالية من الارباح ، يقيه غائلة العوز والحرمان والجوع ، في وقت لم يكن يتحقق له ذلك من بداية حياته الادبية فقط اضطر ذات يوم ان يبيع حـــــــقوق روايته “ليس لدى الكولونيل من يكاتبه ” بمبلغ الف دولار فقط ، قبل ان يكتب ” مئة عام من العزلة” ويصبح شهيراً جداً في كل انحاء العالم خاصة بعــــــد نيله جائزة نوبل للآداب .

كاتبنا العربي ذو الحقوق المهضومة ليس طرفاً في هذه المعادلة اولاً لأننا امة قليلة القراءة قياساً للامم الاخرى ، كما تشير الى ذلك الاحصائيات العاملية ، وثانياً لأنه عفيف متعفف لا يهمه الا ان يقول كلمته ويمضي !.