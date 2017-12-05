أنقرة تتفاعل مع طلب الخالصي وثائق الإحتلال البريطاني من الأرشيف العثماني

وزير الخارجية الإيطالي: سأزور بغداد قريباً لتعزيز التعاون

بغداد – قصي منذر

كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي عن خطة حكومية للاهتمام بالمعلمين ، مؤكداً اهمية الدور الذي يؤديه المعلم في المجتمع.

وأكد العبادي خلال كلمة ألقاها امس لدى افتتاح اعمال المجلس المركزي لاتحاد المعلمين العرب الذي تقيمه نقابة المعلمين العراقيين (اهمية دور المعلم في المجتمع لكونه يمثل قدوة للآخرين لرسم مستقبل افضل لشعوبنا)، مشيراً الى وجود (خطة حكومية للاهتمام بهذه الفئة المهمة)، مضيفاً ان (أول ما نقوم به بعد تحرير المدن هو فتح المدارس لأهميتها القصوى واهمية التعليم).

وفي شأن آخر، قال العبادي (اننا نواجه مجموعة من التحديات ومنها الغاء الآخر عبر الفكر المتطرف والارهابي، ومن المهم جدا القضاء على هذا الفكر)، لافتاً الى ان (التحدي الآخر يتمثل بتحدي الفساد الذي يحاول ان يسرق الامل من شبابنا). مؤكداً (أهمية ان تكون هناك ثقافة مجتمعية تتمثل برفض الفساد)، مشيراً الى انه (من المعيب استغلال السلطة من اجل الفساد، وان تمتد اليد للمال العام).

زيارة قريبة

من جهة اخرى، اعلن وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو عن قيامه بزيارة قريبة الى العراق، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع بغداد واستكمال صيانة سد الموصل ونقل بيان لوزارة الخارجية عن الفانو خلال لقائه بوزير الخارجية ابراهيم الجعفري امس على هامش منتدى حوار المتوسط (روما- ميد 2017) بلقاء أنجيلينو ألفانو وزير خارجية إيطاليا(ندعم جهود الحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب، وإعادة إعمار المدن، وعودة الأمن، والاستقرار، لما له من أثر كبير في إرساء الاستقرار بالمنطقة)، مؤكداً (أهمية الحفاظ على وحدة، وسيادة العراق).

واضاف (نحن مستعدون لتأهيل القوات المسلحة العراقية، والاستمرار بتدريبها وعازمون على استكمال صيانة سد الموصل، والعمل على برامج دعم العوائل النازحة، وتشجيعها على العودة إلى مناطق سكناها).

وتابع (سأزور بغداد قريبا، وأبحث الملفات التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين).

بدوره ، دعا الجعفري إلى (تفعيل اللجنة المشتركة العراقية-الإيطالية، واستمرار تدريب القوات العراقية، وحث الشركات الإيطالية على المساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية، وتبادل الخبرات على صعيد تدريب الكوادر الدبلوماسية).

ووجه الجعفري لنظيره الايطالي دعوة لزيارة العراق في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وبحسب البيان فقد جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وروما، وتأكيد أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

على صعيد آخر كشف المرجع الديني محمد مهدي الخالصي عن وجود مشروع لبيان عمل أساس متكامل يدعو الأمة للحفاظ على الوحدة الإسلامية، موضحاً خلال احتفالية بالمولد النبوي حضرها السفير التركي ووفد من السفارة الفلسطينية ان المشروع يبدأ بالعلماء أولاً، والأمراء ثانياً . وذكر بيان لمكتب الخالصي تلقته(الزمان) امس انه بمناسبة المولد النبوي الشريف، وإحياء الذكرى العطرة بإقامة سنة المصطفى (ص) العظيمة، حضر السفير التركي ببغداد فاتح يلدز، والوفد الممثل لسفارة دولة فلسطين ببغداد برئاسة منير صبحي وعدد من شيوخ وزعماء العشائر وجماهير غفيرة من أبناء الكاظمية والأعظمية وبغداد، في مدرسة الإمام الخالصي بالكاظمية المقدسة للإحتفال بالمناسبة.

وقال الخالصي خلال استقباله الوفدين التركي والفلسطيني ان (حضوركم هذا مبارك، ونأمل أن يكون هذا اللقاء منطلقاً جاداً لخدمة الإسلام والمسلمين في سائر بقاع الارض).

وتابع في كلمة القاها بالمناسبة ان (المحور الرئيس الذي يطرح في ذكرى ولادة نبي الأمة محمد (ص)، هو دعوة قاطعة إلى التوحد، وصرخة إلى كل الأمة كفى تفرقاً واختلافاً واقتتالاً، ولا بد من البدء بعصر الوحدة واللقاء بين كل المكونات، العرب والكرد والترك والفرس وغيرهم من بقية المناطق من ابناء الامة، حتى نبدأ بمشروع ينقذ هذه الأمة في كل بلادنا التي نحن فيها).

اساس متكامل

وأشار إلى ان (هناك مشروعاً لبيان عمل أساس متكامل يدعو الأمة ككل للحفاظ على الوحدة الإسلامية، وان يبدأ به العلماء أولاً، والأمراء ثانياً، في تحمل المسؤولية لرعاية مصالح الأمة الإسلامية، والدعوة إلى وحدتها تحت راية الإسلام الجامع).

بدوره شكر يلدز المرجع الخالصي وأكد (انهم على الثوابت نفسها التي كانوا يعملون بها في الدولة العثمانية السابقة، بالحفاظ على الوحدة الإسلامية في فلسطين أو العراق او باقي العالم الاسلامي)، مشيراً إلى انه (في ما يتعلق بطلب وفد مدرسة الإمام الخالصي بوقت سابق للبحث عن الوثائق المتعلقة باحتلال الانكليز للعراق الموجودة في الارشيف العثماني، بأنه نقل هذا الطلب إلى مديرية الارشفة في تركيا وهي مستعدة للتعاون معكم، وهذا شيء مهم لنا).

من جهة اخرى، احتفلت السفارة الرومانية في بغداد باليوم الوطني لجمهورية رومانيا بمشاركة من دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة، كما شاركت جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين بمعرض تشكيلي اقيم على هامش الاحتفالية . ونقل بيان للوزارة عن مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة فلاح حسن شاكر قوله ان (هذه المشاركة تأتي حرصا من وزارة الثقافة على تمتين اواصر التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين).

أهمية كبيرة

وبدأ الحفل بعزف النشيدين الوطنيين لجمهورية العراق ورومانيا تلته كلمة السفير الروماني أياكوب برادا التي اكد خلالها ان (العراق يحتل اهمية كبيرة لدى الرومانيين نتيجة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين) .

مشيراً الى (مشاركة رومانيا في استعادة الاراضي العراقية من تنظيم داعش الارهابي عبر مشاركتها في التحالف الدولي ضد الارهاب). وتخلل الحفل مشاركة فرقة للفولكلور الروماني نالت اعجاب وتفاعل الحضور بايقاعاتها والحانها الجميلة.