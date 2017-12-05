الصناعة تكشف عن فساد وتلاعب بعقد إستثماري

السوداني: ماضون في إلاجراءات الإصلاحية والتصحيحية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن عملية فساد وتلاعب كبير في أموال الدولة بعد مراجعة وتدقيق العقد الاستثماري المبرم بين الشركة العامة للاسمدة الشمالية والشركة الاولى العالمية المستثمرة.

وقال الوزير وكالة محمد شياع السوداني، في بيان للوزارة امس أن (عقد الاستثمار جرى توقيعه في نيسان من عام 2009 بين الشركة العامة للاسمدة الشمالية وشركة الهجرة للتجارة والتي بدورها قامت بنقل الحقوق والالتزامات الى الشركة الاولى العالمية بموجب قانون الشركات رقم 21 لسنة 1996).

واضاف أن (التزامات المستثمر بموجب العقد تتضمن تأهيل وتحديث وتطوير خطوط الانتاج والمكائن والأجهزة والآلات والخدمات بالشكل الذي يحقق الطاقة التصميمية خلال المدة المحددة وفق خطة العمل التشغيلية وإدارة وتشغيل أنشطة المعمل الإدارية والفنية والخدمية مع تجهيز ونقل المواد الأولية وكذلك تشغيل كافة العاملين في المعمل ودفع رواتبهم ومخصصاتهم وتدريبهم حسب الاختصاص).

واوضح السوداني ان (مدة العقد بلغت 15 عاما وتمدد بمقدار التأخير الناتج في حالة ظهور العيوب غير الظاهرة خلال فترة التأهيل بالاضافة إلى أن العقد الزم المستثمر بتجهيز الشركة العامة للأسمدة بنسبة 38.5 بالمئة من الطاقة الإنتاجية التي ستحقق في المرحلة الأولى وعند الإنتاج بالطاقة التصميمية والبالغة 525 الف طن من الأسمدة النتروجينية وفي حال الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عند تحقيق الطاقة القصوى فإن حصة الشركة العامة للأسمدة من الإنتاج ستكون 38.5 بالمئة + 15 بالمئة من الفرق بين الطاقة القصوى والطاقة التصميمية).

واضاف أن (بنود عقد الاستثمار تمت صياغتها بشكل غير رصين دون حفظ حقوق الشركة وحمل الشركة العامة للأسمدة الخسائر والضرر الذي لحق بالشركة المستثمرة نتيجة انقطاع الغاز رغم أن عملية الانقطاع خارج إرادة الوزارة وعدم تحديد مدة لمعالجة العيوب الظاهرة، وكذلك عدم وجود شروط جزائية تفرض على المستثمر في حالة مخالفته لبنود العقد اضافة الى تحمل الشركة العامة للاسمدة الشمالية دفع الرواتب لمدة ستة اشهر رغم عدم وجود ذلك في الملف الاستثماري فضلا عن عدم تقديم المستثمر خطابات الضمان).

واشار السوداني إلى أن (الشركة متوقفة عن الإنتاج للفترة من 1/4 ولغاية 1/6/2013 بسبب أعمال الصيانة وبقيت متوقفة بعد هذا التاريخ بسبب توقف إمداد الغاز لوجود مستحقات على الشركة لحساب شركة خطوط الأنابيب تبلغ 21 مليار دينار وبقيت متوقفة بسبب استيلاء عصابات داعش في أواسط نيسان عام 2014 إلى 21/10/2015 ومازالت غير مهيأة للتشغيل في الوقت الحاضر).

ابرام عقود

وأكد السوداني انه (وبعد مراجعة وتدقيق عقود الاستثمار والمشاركة التي ابرمتها الوزارة خلال السنوات السابقة ضمن الخطط الإصلاحية التي تبنتها وإجراء التحقيقات اللازمة من قبل مكتب المفتــــــــش العام بشأن المخالفات الحاصلة في العقد الاستثماري المبرم بين الشركة العامة للأسمدة والشركة الاولى العالمية المستثمرة وتشخيص حالة عدم اتباع الطرق القانونية السليمة في استحصال حقوقها من الشركة المستثمرة وهدر تلك الحقوق في القرار القضائي الصادر لصالحها والمكتسب الدرجة القطعية إضافة إلى تسجيل حالة عدم الدقة في احتساب الديون المترتبة بذمة الشركة المستثمرة ماتسبب بهدر للأموال).

وتابع ان ( المستثمر سبق وان قام برفع دعوى قضائية في المحاكم للمطالبة بمستحقاته المترتبة بذمة الشركة وقد حصل على حكم قضائي بصرف 110 مليارات دينار من تلك المستحقات).

واضاف السوداني انه (وفي حال مباشرة الشركة العامة للأسمدة بصرف الدفعة الأولى من هذه المستحقات البالغة 4 مليارات دينار استنادا إلى الحكم القضائي الصادر وبعد تشخيص حالات تلاعب وشبهات فساد في العقد الاستثماري، فقد أصدر أمراً بإيقاف الصرف للدفعة الاولى وإحالة الموضوع برمته الى مكتب المفتش العام في الوزارة وهيئة النزاهة لغرض التدقيق وإجراء التحقيقات اللازمة) .

وتابع ان (التحقيقات واجراءات التدقيق التي جرت أثبتت وجود عملية تلاعب وشبهات فساد وتواطؤ بين الشركتين حيث توصلت التحقيقات الى احتساب مبلغ 418 مليار دينار كمستحقات للشركة العامة للأسمدة مترتبة بذمة المستثمر).

مؤكدا أن (إجراءات المراجعة والتدقيق للعقد الاستثماري المبرم بين الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية والشركة العالمية المستثمرة حالت دون حصول عمليات تلاعب وهدر بالمال العام وإحالة المتورطين إلى القضاء بموجب مذكرات القبض وحجز الأموال الصادرة بحق المستثمر صهيب محمد عبدالله العاني ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للأسمدة الشمالية).

وشدد السوداني على أن (الوزارة ماضية بخططها واجراءاتها الإصلاحية والتصحيحية لكشف حالات الفساد في العقود المبرمة سابقا والعمل على الغاء هذه العقود وإحالة المفسدين إلى القضاء ووضع ضوابط واضحة وشفافة عند إبرام عقود جديدة للحد من هدر المال العام ومحاربة الفساد والمفسدين).

وعلى صعيد اخر كشف المتحدث الرسمي بأسم ،المحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك امس عن انه ( بعد اسبوع على ابطال دعوى وزيرالمالية المقال هوشيار زيباري ، ضد رئيس مجلس النواب ، سليم الجبوري لاقالته، فان جلسة المحكمة شهدت دعوى أقامها رئيس هيئة النزاهة ، على الجبوري بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر من المادة 5 من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 المتعلقة بتعيين مدع عام في مراكز الوزارات بداعي مخالفتها المادة 102 من الدستور).

عمليات تحقيق

واضاف أن (رئيس الهيئة ادعى أن المادة المطعون بعدم دستوريتها تعرقل عمليات التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري، التي تقوم بها لان ذلك يخص هيئة النزاهة وليس اعضاء الادعاء العام).

مشيرا الى ، ان ( رئيس الادعاء العام أدخل شخصاً ثالثاً في الدعوى للوقوف منه على ما يلزم لحسمها، وتقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى الـ 22 من شهر كانون الثاني المقبل للاستماع إلى اقوال رئيس الادعاء العام).