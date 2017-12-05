تنفيذ أعمال خدمية مختلفة في نينوى وواسط

الإعمار يوزّع 1764 صكاً بين مقترضي الصندوق

بغداد – صباح الخالدي

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن توزيع 1764 صكا على مقترضي صندوق الاسكان في بغداد والمحافظات. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس أن ( الوزيرة آن نافع اوسي وجهت بتوزيع الصكوك على مقترضي صندوق الاسكان العراقي احدى تشكيلات الوزارة في بغداد بفرعيها الكرخ والرصافة وجميع المحافظات).

توزيع صكوك

واضاف ان (اوسي ذكرت ان عدد الصكوك التي وزعت اثناء الحملة للفترة 20 لغاية 27 تشرين الثاني الماضي بلغت اكثر من 1764 صكا), واوضحت اوسي ان (الصندوق يباشر بتنفيذ أجراءات الكشوفات للمراحل المتبقية من المعاملات المقبولة لغاية 31/7/2017، وان قبول المعاملات الجديدة يستمر بالتوقف عدا المحافظات والمناطق المحررة في الانبار ونينوى وصلاح الدين وونواحي السعدية وجلولاء و العظيم التابعة لمحافظة ديالى لحين انجاز المتراكم من المعاملات القديمة). واضاف البيان ان (الوزارة تواصل تنفيذ اعمالا الخدمية بمدينة الموصل في محافظة نينوى.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان )أمس ان ( الملاكات الخدمية العاملة في مديرية بلدية الموصل التابعة لمديرية البلديات العامة احدى تشكيلات الوزارة تواصل تنفيذ حملاتها الخدمية المتضمنة فتح الشوارع العامة ورفع السواتر الترابية في المدينة القديمة بالاضافة الى ردم الحفر وتأهيل الجزرات الوسطية في ايسر الموصل , فضلا عن تنظيف سوق النبي يونس في المدينة), واضاف ان (بلدية الموصل قامت برفع 700مترا مكعبا يوماً من الانقاض , فضلا عن تبليط 80 الف متر مربع في الساحل الايسر و3000 الف متر مربع من الساحل الايمن ), واوضح البيان ان ( مديرية البلدية رفعت اكثر من مليون متر مكعب من الانقاض من المدينة القديمة منذ تحريرها من عصابات داعش الارهابية).

واشار البيان الى ان (مديرية البلديات العامة مستمرة في تنفيذ حملاتها الخدمية في رفع الانقاض والنفايات وفتح الشوارع في مدينة الموصل منذ تحريرها من عصابات داعش الارهابية).فيما أعلنت الوزارة عن تحقيق مراحل متقدمة في تنفيذ اعمال مشروع مجاري النعمانية في محافظة واسط.واضاف البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة للمجاري تواصل تنفيذ أعمالها في مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات مجاري النعمانية في المحافظة والذي من المؤمل انجازه ودخوله حيز الخدمة مطلع عام 2018 حيث وصل العمل فيه الى نسب انجاز متقدمة).

خطوط ناقلة

وتابع ان (العمل في المشروع شمل ثلاث مجاميع عمل مد الخطوط الناقلة ومجموعة محطة الرفع الرئيسية بالاضافة الى مجموعتين إحداهما ربطات الدور والأخرى صب المانهولات)، مشيراً الى ان (مخطط العمل هو إكمال الخط الناقل الرئيسي قطر 1000 ملمتر الواصل بين محطة الرفع ومحطة المعالجة الرئيسية ،فضلاً عن إكمال ربط الجزء المتبقي من الخط الناقل قطر 600 ملمترا الرابط بين المدينة ومحطة الرفع الرئيسية ، وكذلك المباشرة بمد الخط الناقل الرئيسي لمحطة الرفع المطرية بقطر 1200 ملمتر وبطول 550 مترا وإكمال النواقص المتبقية من الأعمال المنفذة سابقاً).

واضاف البيان ان ( هذه الأعمال تجري بالتنسيق مع مديرية البلدية في المحافظة حيث يتيح لها بعد انجاز الأعمال في الشوارع التي يكون فيها مد شبكات أو خطوط نقل ، إكساء تلك الشوارع وخاصة الشوارع الرئيسية التي تخدم المدينة ). مؤكداً إن (الأعمال مستمرة في المشروع وعلى مدار الساعة لانجاز المشروع وتقديم أفضل الخدمات إلى المحافظة).