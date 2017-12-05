الإعلام الحربي العراقي نجاح وتطوّر – زينب فخري

سجل الإعلام الحربي الذي هو جزء من الإعلام العام، حضوراً متميزاً في الساحة الإعلامية العراقية ونجح نجاحاً ساحقاً في تحقيق الأهداف المرسومة له.

والإعلام الحربي أو العسكري الذي أقصده في هذه الأسطر كلّ إعلام أسهم في إضاءة العمليات العسكرية سواء كان تابعاً للقوات المسلحة أم للاستخبارات أو للأمن الوطني أو لهيئة الحشد الشعبي.. فالجميع أبلى بلاء حسناً في التغطية الإعلامية للمعارك التي قادها العراق ضد ما يسمى داعش ودولته الخرافية.

ولم يكن هذا النجاح الباهر الذي حققه الإعلام الحربي بلا تضحيات، فقد دفع ثمناً باهظاً متمثلاً بشهداء كثر من مراسلين ومصورين ولعلَّ آخرهم الشهيدة رنا العجيلي، ناهيك عن الجرحى.

ومن خلال رصدنا للإعلام الحربي نقول إنَّه تميز بعدَّة نقاط:

أوَّلاً: تزويدنا بمعلومات دقيقة عن العمليات العسكرية ولكلِّ شاردة وواردة حربية.

ثانياً: واجه الحرب النفسية التي كان قد بدأها داعش، وأقام ندوات ومؤتمرات للتوعية المجتمعية بخطورة الإشاعة وسبل مواجهتها، ورفع الروح المعنوية لقواتنا وأبناء مجتمعنا في نفس الوقت الذي خفض من معنويات داعش.

كما فضح أكاذيب العدو وكشف زيف الإعلام المحرّف وتبيين الحقائق بالصور ومقاطع الفيديو.

ثالثاً: وثق الإعلام الحربي بوجوده في الصفوف الأمامية الأعم الأغلب من العمليات العسكرية وهو بذلك أضاف أرشيفاً كبيراً عن أحداث العراق العسكرية فوتوغرافياً وفيديوياً.

رابعاً: توثيق الحالات الإنسانية التي رافقت العمليات العسكرية من نزوح وهجرة وإنقاذ وفك أسر الأزيديين من براثن داعش.

خامساً: ظــــهور جيل واعد مـــن الشباب المتطوعين سواء كانوا محررين أو مراسلين أو مصورين ولاسيما في مديرية إعلام الحشد الشعبي، وقد سجلوا حضوراً لافتاً اتّسم بالشجاعة والإقدام والحماسة.

سادساً: أبرز قدراتنا العسكرية ببث أخبار عن آخر التجهيزات العسكرية والتقنيات الحديثة التي وصلت إلى العراق وستشارك في المعركة.

سابعاً: نقل الاهتمام الإقليمي والدولي بالانتصارات المتحققة لنزداد فخراً بقواتنا وحشدنا.

ثامناً: اهتمام وتغطية إعلامية للأبطال والرموز الذين استشهدوا من إعلاميين أو سواهم، بإقامة مآتم عزاء تكريماً لهم، ومنهم شيخ المجاهدين الشهيد أبو علي الصالحي وغيره.

تاسعاً: استثمار وسائل الإعلام الالكترونية كتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أكبر مدى إعلامي وتزويد المتلقي بالمعلومة بدلاً من تعرضه للإشاعة أو وسائل الإعلام المعادية.

عاشراً: تفعيل بعض المراكز والمؤسسات الإعلامية بإقامة دورات إعلامية خاصة بالمراسلين والمصورين الحربيين.

وختاماً نرجو لإعلامنا الحربي الازدهار وأن ترسخ قدمه في مشهد الإعلام العراقي والعربي بل الإقليمي والدولي، فأرض المعارك حفلت بأبطالٍ وإعلاميين واعدين بلا أدنى ريب..