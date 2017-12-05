لا تقل مايريدون وقل ما تريد – خالد محسن الروضان

في خمسينات القرن العشرين، كانت اذاعة بغداد تقدم العلامة المرحوم (مصطفى جواد) ببرنامجه الشهير (قل ولاتقل) وكان ذلك في فقه اللغة العربية.. اما في وقتنا الحاضر ومن خلال الفقه السياسي الشفاف، ان صح التعبير فقد برزت في المشهد السياسي مفردات لغوية سياسية حرمت الحلال وحللت الحرام.

فمثلا عليك ان تقول الامة العراقية ولاتقول الامة العربية، وقل الشعب العربي في العراق جزء من الامة العربية ولاتقل الشعب العراقي جزء من الامة العربية.

وقل تقسيم ميزانية الدولة ولاتقل الميزانية المالية مركزية وتخضع لقرارات مركزية.

وقل المناطق المتنازع عليها ولاتقل وحدة العراق، وقل اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ولاتقل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للعراق، اسوة بأن (الاسلام دين الدولة الرسمي) استناداً الى العلاقة المبنية بين العروبة والاسلام وفق مبدأ (العروبة جسد روحها الاسلام)..

وقل مكونات الشعب العراقي لاتقل الشعب العراقي وقل الشرطة الاتحادية ولاتقل الشرطة الوطنية.

وقل جمهورية العراق الاتحادية ولاتقل جمهورية العراق، وقل يحضر تكوين ميلشيات عسكرية خارج القوات المسلحة، ولاتقل يحضرها خارج القوات المسلحة او داخلها.

وقل العراقي هو من ولد لاب عراقي او لام عراقية، ولاتقل العراقي من ولد من أبوين عراقيين، وقل المتهم المجرم ولاتقل المتهم بريء حتى تثبت ادانته وقل بتعدد الجنسيات ولاتقل بوحدة الجنسية.. الخ

قل مايريدون ولاتقل ماتريد فذاك حلال عليهم وهذا حرام عليك، فهذا هو (قل ولاتقل) القرن الحادي والعشرين، وهذا دفعني ان اكتب عن بعض (المحرمات) خصوصاً الثالوث المحرم (العرب،الامة العربية، اللغة العربية).

ان الاسلام بالنسبة الى العرب لم يكن مجرد دين، بل كان الاسلام ديناً وثورة وحياة، وحد العرب وحقق شخصيتهم وفجر طاقاتهم واطلق العرب من اطار ضيق الى عالم اوسع استطاع ان يغير الواقع اساسياً باتجاه تقدمي حضاري.

اما لماذا يتضايق البعض ان تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للعراق، وقد فرضها الله تعالى ان تكون لغة القران (العربية) بقوله تعالى:

(انا انزلنه قراناً عربياً) (حكماً عربياً) (انا جعلنه قراناً عربياً).

ان ماورد في هذه الايات ورد باقدس دستور سماوي وضع أسس البناء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للامة من دون اهمال اللسان العربي والانتماء العربي والارض العربية، وعلى هذا الاساس اصبحت العروبة ثقافة أساسها سجايا الامة ونمطها الحضاري.

ويعبر الرسول (ص) عن هذا المعنى بقوله:

(ايها الــناس ان الرب واحد والاب واحد والدين واحد وان العربية ليست لاحدكم بأب ولا أم انما هي لسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي).

فلماذا يرى بعضهم اقتران العقيدة باللسان وبالنمط الحضاري للعرب من (المحرمات) الديمقراطية الشفافية الجديدة فاللغة العربية هي لغة القران ولغة اهل الجنه والوحي والنبي العربي.

من احب اللـــه تعالى احب رسوله محمد (ص) ومن احب الرسول العربي احب العرب وختاماً ليعلم الجميع ان (قل) القرن العشرين للمرحوم العلامه مصطفى جواد هي الصواب.

وقل القــــرن الحادي والعشرين هي الخطأ والصـــراع بين الخــــــطاً والصــواب فضيلة لانها تقرر (البقاء للاصلح) ولايصح الا الصحيح.