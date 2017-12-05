العراق يتذيل لائحة إتقان الانكليزية عربياً ودولياً

التربية تعيد إفتتاح عدد من المدارس بأيمن الموصل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

قررت وزارة التربية اتخاذ اجراءات عدة لاعادة الحياة الى الجانب الايمن لمدينة الموصل وترميم وتاهيل الابنية المدرسية فيما اعادت المديرية العامة لتربية نينوى، افتتاح اعدادية عمر بن الخطاب، وعدد آخر من المدارس. وقال بيان للوزارة امس ان (افتتاح مدرستي الشهداء للبنات والايثار في الجانب الايمن بعد الانتهاء من اعمال الترميم والتأهيل وذلك من اجل النهوض بالعملية التربوية في محافظة نينوى ، فيما ستشهد الايام المقبلة افتتاح العديد من مدارس ايمن الموصل بعد انجاز اعمال الترميم والتاهيل)، واضاف ان (المدارس استقبلت التلاميذ بالتزامن مع التحاق الهيئات التربوية بعد ان جهزت المدرستين بالكتب والرحلات والاثاث المدرسي). وعلى صعيد اخر شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اعمال الملتقى الدولي السابع للربط التقني للبنى التحتية الالكترونية العربية في العاصمة المصرية القاهرة .وقال الوزير عبد الرزاق العيسى ، في بيان امس خلال كلمته في الملتقى ان (الحاجة باتت ملحة لتشكيل منظومة ربط الكتروني لمؤسسات الدول العربية ولاسيما التعليمية منها التي تسعى الى الارتقاء بمستوى ادائها الذي لا ينفصل عن متطلبات جودة الخدمات العالمية)، ووصف العيسى الملتقى الذي حملت دورته السابعة عنوان التعليم والعلوم والابتكار والذي عقد بالتزامن مع المؤتمر السنوي التاسع للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم (بالخطوة المهمة والناجحة كونها تمهد لبلورة مشاريع استراتيجية كبرى)، معربا عن (استعداد العراق لفتح افاق التعاون والتنسيق العلمي والتقني مع البلدان العربية والعالمية التي تربطها منظومات تعليمية ومعرفية متطورة لتحقيق جودة التعليم في العراق و تشكيل مؤسسة عربية مختصة بجودة وتصنيف الجامعات والمؤسسات التعليمية).

مرتبة أخيرة

من جانب اخر جاء العراق في المرتبة الاخيرة عربياً ودولياً في لائحة اتقان اللغة الانكليزية فيما حلًّت تونس المرتبة الأولى بين البلدان العربية التي تذيلت اللائحة الدولية.واحتل العراق المرتبة التاسعة والسبعين والاخيرة في لائحة مؤسسة إيديكيشن فيرست ليكون بذلك أسوأ بلد على النطاق العالمي في الائحة المذكورة. وعربياً انتزعت تونس المركز الاول من المغرب التي كانت أفضل العرب في العام الماضي.وتصدرت هولندا اللائحة التي شملت 80 دولة غير ناطقة بالإنكليزية. ووضع التقرير معظم الدول العربية في مرتبة (متدن جدا)، باستثناء تونس والإمارات العربية المتحدة اللتين تذيلتا لائحة مستوى (متدن). وقسمت اللائحة دول العالم إلى خمسة مستويات من حيث إتقان اللغة الإنكليزية هي: عال جدا وعال ومتوسط ومتدن ومتدن جدا. وجاءت تونس بالمرتبة 56 عالميا تليها الإمارات فسورية وقطر بالمراكز الثلاثة التالية ثم المغرب التي تراجعت الى المركز 60 فالأردن 63 ومصر 66 وجاءت عُمان بالمركز الـ 70 فالسعودية 72 ثم الكويت 74 والجزائر 76 فليبيا 78 وأخيراً العراق بالمرتبة 79 عالميا. و(إيديكيشن فريست) مؤسسة رائدة في مجال التعليم التجريبي.