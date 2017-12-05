كربلاء تروج 86 معاملة لمشاريع قروض متنوعة

الزراعة تقيم إحتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للتربة

بغداد – داليا احمد

احتفلت وزارة الزراعة بمناسبة اليوم العالمي للتربة برعاية الوزير فلاح حسن زيدان اللهيبي . وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس أن (الاحتفالية كانت تحت شعار – التربة مورد غير متجدد، والحفاظ عليها ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي- بحضور الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي والوكيل الإداري مهدي سهر الجبوري و تضمن منهاج الحفل عرضا لفلم وثائقي قصير تناول تعريف التربة وأهميتها ومكوناتها وأهمية الإدارة المستدامة تلتها محاضرة لمدير قسم إدارة المياه والتربة والمنسق الوطني لشراكة التربة العالمية إيمان صاحب سلمان تحدثت فيها عن التحديات التي تواجه التربة في دول العالم عامة والعراق بصورة خاصة، منها الملوحة في وسط وجنوب العراق، ثم عرجت على البرامج التي وضعتها الوزارة لمواجهة تلك التحديات منها استخدام تقنيات الري والمكننة الحديثة والبرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة ومشاريع إدارة الملوحة والزراعة الحافظة وإنتاج الخرائط ومركز الأرصاد الجوي).

فيلم وثائقي

واوضح البيان انه (تم عرض فلم وثائقي آخر بشأن التربة الصحية وتوفر النظم البيئية اللازمة لحياة الأرض). فيما عقدت مديرية زراعة محافظة المثنى اجتماعاً لشرح الية البيع بالأجل وترشيح المزارعين للحصول على المعدات والآلات الزراعية)، واضاف ان (الاجتماع تم بحضور مدير التجهيزات الزراعية ورئيس الجمعيات الفلاحية فرع المحافظة ورؤساء الشعب الزراعية ، تم فيها مناقشة الية وشروط الترشيح للحصول على المعدات الزراعية التي سوف يتم توزيعها بينهم بالتقسيط حيث تم تبليغ رؤساء الشعب الزراعية على ضرورة الاسراع بترشيح المزارعين المستوفين للشروط لاستلام المعدات وارسالهم الى شركة التجهيزات الزراعية بغية استلام تلك المعدات الموجودة في مخازن الشركة في المحافظة او ارسالهم الى مخازن بغداد للاستلام).ونفذت الملاكات الفنية المختصة وضمن البرنامج الإرشادي الداعم للخطة الشتوية للموسم الزراعي 2017 ـ 2018 عددا من الفعاليات التي تسهم في تنمية زراعة الحنطة والارتقاء بالواقع الزراعي في المحافظة.

خدمة التنمية

وتابع البيان ان (قسم الإرشاد والتدريب الزراعي في مديرية زراعة محافظة كربلاء وبالتعاون مع المركز الإرشادي في المحافظة نفذ العديد من النشاطات والندوات التي تصب في خدمة وتنمية زراعة الحنطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ، ومنها ندوات إرشادية بشأن استخدام الوسائل الحديثة وأصناف ذات إنتاجية عالية في الشعب الزراعية المركز والجدول الغربي والخيرات التابعة للمديرية)، واضاف البيان انه تم (عقد ندوة عن عمليات إعداد وتحضير التربة واستخدام الباذرة المسمدة في شعبة زراعة عون وأعلن البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق عن تنفيذ ثلاث مزارع نموذجية للحنطة في المحافظة وتجهيزها بالأسمدة والبذور والتي تقع ضمن الشعب الزراعية (المركز والخيرات وعين التمر) وبمساحة (10) دونم . ومن جهة أخرى عقدت مديرية الزراعة في المحافظة ندوة إرشادية عن تربية وإكثار الأسماك في ناحية الخيرات ، حيث تناولت عددا من المواضيع التي تسهم في نجاح تربيتها والمشاكل التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها)، واضاف البيان ان (مديرية زراعة محافظة كربلاء اعلنت عن ترويج 86 معاملة من أجل إقامة مشاريع زراعة متنوعة من خلال قروض زراعية عن طريق البنك المركزي العراقي. وبين قسم العلاقات والاعلام والتعاون الدولي إن المشاريع التي تم رفع معاملاتها من اجل الحصول على القروض من البنك المركزي العراقي شملت مشاريع دواجن ومناحل عسل وحفر آبار وبناء مخازن زراعية. حيث تم إقرار 22 معاملة لأنشطة مختلفة وتم صرف الدفعة الأولى من القروض لستة مشاريع وحسب مراحل العمل الفنية تحت اشراف اللجان الفنية من موظفي زراعة كربلاء والمصرف الزراعي فرع كربلاء المقدسة . كما أعلن البرنامج الوطني لتنمية الحنطة في العراق عن تنفيذ ثلاث مزارع نموذجية للحنطة في المحافظة بعد إن تم تجهيزها بالمستلزمات من أسمدة وبذور)، وقال منسق البرنامج في المحافظة أنه (تم تنفيذ ثلاث مزارع نموذجية في المحافظة تقع في شعب الخيرات والمركز وعين التمر بمساحة 10 دونمات لكل منها ، وتم استلام مستلزمات هذه المزارع من بذور وأسمدة مخصصة للمحافظة وتشمل 1800 كيلو غرام سماد داب و 2250 كيلو غرام يوريا فيما تم استلام 900 كيلو غرام بذور صنف اباء 99 من شركة مابين النهرين في الديوانية وتم توزيع هذه البذور بواقع 300 لكل مزرعة نموذجية). ونفذت مديرية زراعة المحافظة تنفيذها الكامل للخطة الشتوية للموسم الزراعي الحالي لجميع المحاصيل الزراعية بنسبة 100 بالمئة عدا محصولي الحنطة والشعيروان الخطة الشتوية للموسم الزراعي 2017-2018 تم تنفيذها بشكل كامل وبنسبة وصلت الى100 بالمئة لكامل المساحات المقترحة والبالغة 21814 دونما، زرعت بمختلف المحاصيل الخضرية والعلفية،حيث تم زراعة 4561 دونما بالطماطة المغطاة، و4701 دونم خيار مغطى، ودونما باذنجان مغطى، و360 دونما بصل، و4225 دونما بصل اخضر،و4 دونم مفسقة بصل، و25 دونما بطاطا، و15 دونما فلفل، و430 دونما باقلاء، و70 دونما بامياء، و58 دونما شجر، و70 دونما شلغم،و12 دونما جزر، و5 دونما كلم، و16 دونما ثوم، و368 خضر ورقية، و3928 دونما جت ، و785 دونما برسيم ،و1726 دونما مخاليط علفية).

مشيرا الى ان (خطة محصولي الحنطة والشعير لازالت قيد التنفيذ، حيث ان المساحة المعدة لمحصول الحنطة والشعير بلغت 49854 دونما من بينها4260 دونما شعير وإنها وصلت إلى مراحل متقدمة بنسبة 55بالمئة حنطة،و85 بالمئة شعير).