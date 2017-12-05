الكهرباء تعلن قوائم مخفّضة لمشروع الجباية في ذي قار

الكهرباء: تسعيرة إستهلاك الطاقة مدعومة من الحكومة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

إكدت وزارة الكهرباء ان تسعيرة اجور استهلاك الطاقة الكهربائية مدعومة من قبل الحكومة وتصل نسبة الدعم للمواطن الى 94 بالمئة. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (وحدة الكيلوواط في الساعة تكلف الوزارة 108 دنانير بوجود دعم الوقود من الحكومة وتكلفها 154 ديناراً بعدم وجود دعم الوقود وان الوزارة تبيع وحدة الاستهلاك الى المواطنين بعشرة دنانير فقط). واضاف ان (قوائم اجور الاستهلاك تصدر من الوزارة ولا تتدخل فيها شركات القطاع الخاص ولا تضيف عليها اي مبلغ وان من روج ويروج بشكل سلبي عن هذا المشروع هم من ضربت وستضرب مصالحهم بتنفيذ ونجاح هذا المشروع)، واوضح ان (الوزارة قد حققت نجاحا في جميع المناطق التي نفذ فيها هذا المشروع وقد تحقق رضا عال من قبل المواطنين للقوائم الميسرة والخدمة المتكاملة من حيث التجهيز والصيانة). من جانب اخر أبرمت المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة عقداً مع شركة سيمنس لتأهيل الوحدتين التوليديتين الرابعة والخامسة في محطة كهرباء الرملية الغازية لاستقرار المحطة بطاقة تقدر حوالي 430 ميغا واط.

مشروع صيانة

واضاف ان (مشروع صيانة الوحدتين له أهمية كبيرة في استقرار المحطة والتي ستسهم في عمليات الإصلاح والتحديث وتقليل نسب فقدان التيار الكهربائي ويأتي هذا المشروع مع شركة سيمنس في إطار الجهود التي تتبناها الوزارة بما يدعم خطط التنمية الصناعية التي تنشدها الدولة ويعمل في الوقت ذاته على تلبية الطلب السُكاني بالإضافة توليها مسؤولية التنفيذ) من جهته اوضح نائب الرئيس التنفيذي الأول لإدارة خدمات الطاقة لسيمنس بالشرق الأوسط جيانلويجي دي جيوفاني إن (العراق بات لديه رؤية واضحة لمستقبل قطاع الطاقة بالبلاد وتفتخر الشركة بتعزيز تعاونها الراسخ وطويل الأمد مع الوزارة وإن هذا التطوير لمحطاتها الانتاجية لن يُسهم فقط في تعزيز مستويات الموثوقية لهذه المحطات ولكنه سيؤدي ايضا لزيادة مستويات الكفاءة في إنتاج الطاقة ورفع مستويات توليد الكهرباء بتلك المحطات). مشيرا الى ان (الشركة لديها خبرة تمتد لأكثر من أربعين عاماً بالعراق ولديها تقنيات متقدمة وهي الخيار المثالي لدعم عمليات التنمية التي تنتهجها دولة العراق حالياً واليوم تُسهم تقنيات الشركة في توليد أكثر من 40 بالمئة من الكهرباء التي يتم توزيعها بين مستوى الدولة.

تقنيات متقدمة

وتابع البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى تواصل أعمال الصيانة الدورية لعدد من محطاتها التحويلية والتي تضمنت أستبدال قاطع الدورة الخاص بالمحولة الرئيسية بأخر جديد في محطة الجزائر التحويلية الى جانب أطفاء المحولة الرئيسية لاجراء الصيانة الدورية لها في محطة العزيزية 132 كي في بالاضافة الى أطفاء المحولة الرئيسية رقم 2 لاجراء الفحوصات من قبل الشركة الكورية في محطة شيخ سعد التحويلية).الى ذلك اعلنت وزارة الكهرباء احصائية لقوائم الكهرباء للمشتركين في المناطق المنتخبة في محافظة ذي قار لمشتركي صنفي المنزلي والتجاري الخاضعة لمشروع الخدمة والجباية المجهزة لمدة 24 ساعة بالتيار الكهربائي بشكل مستمر للفترة من الخامس عشر من تموز لغاية الخامس والعشرين من اب من العام الجاري. وقال معاون مدير مبيعات الطاقة في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب علي رحيم محمد في بيان تلقته (الزمان) أمس في احصائية استبيانية ان (قوائم الكهرباء للصنف التجاري والذي يشمل العمارات والمطاعم والمحلات والمطابع لمنطقة السراي وحديقة الملك غازي في محافظة ذي قار لـ 266 مشتركاً توزعت ما بين 86 مشتركاً بكلفة قائمة اقل من 25 الف دينار و12 مشتركاً بكلفة قائمة من 25- 75 الف دينار و9 مشتركين بقائمة من 75- 100 الف دينار و48 مشتركاً من 100-150 الف دينار، في حين ان 111 مشتركاً بكلفة قوائم من 150 الف دينار فما فوق). واضاف ان (تفاصيل قوائم الصنف المنزلي والتي تشمل 453 مشتركاً للمنطقة المذكورة وان 208 مشتركين بكلفة قوائم اقل من 25 الف دينار من عدد المشتركين و88 مشتركاً استفادوا من الخدمة بقوائم من 25-75 الف دينار و38 مشتركاً بقوائم من 75-100 الف دينار)، واوضح محمد ان (59 مشتركاً وفق نظام الخدمة والجباية للمنطقة المشار اليها بلغت كلفة القوائم من 100-150 الف دينار في حين استفاد 60 مشتركاً بقوائم من 150 الف دينار فما فوق).واشار البيان الى ان (منطقة السراي وحديقة الملك غازي قد خضعت لنظام الخدمة والجباية في اطار تحسين واقع استمرار الكهرباء لخدمة المواطنين الذي اقره مجلس الوزراء مؤخراً في اطار المعالجة الفنية والاقتصادية لازمة انقطاع الكهرباء المستمرة في العراق وترشيد الاستهلاك والحد من الهدر غير المبرر).