بشارة نيتشه إلى الفاسدين – نوزاد حسن

للفساد في العراق حكاية عجيبة وغير مالوفة.ولطالما فكرت كيف يمكن ان يسرق الانسان بلده ذلك لانني افهم علاقة الانسان بوطنه وبلده هي علاقة واحدة لا تتجزا كعلاقة الغصن بالشجرة وعلاقة الاصبع بالكف ،وعلاقة الموت بالحياة.وهذا يعني ان هناك ترابطا حقيقيا بين الانسان والوطن لا يجوز تجاهله.

ما يحدث في العراق هو تحطيم لهذه العلاقة تحطيما مخيفا.

فالغصن لا يعترف بالشجرة,والاصبع ينكر اليد،والحياة تحتقر المــــــــوت.

هذه هي صفقة الفاسدين المربحة في نظرهم. فهم يسرقون بسهولة كبيرة جدا وكأنهم غزاة جــــــــاءوا من خارج الحدود.انا افهم جيدا ان يسرقني شخص دخل الى وطني بصفة محتل او غريب.

السرقة هنا تفهم لكن كيف نفهم ما يحصل من عمليات فساد كبيرة لا تتوقف,والمتهمون بها من اصحاب البلد الذين ينتمون لبعض الاحزاب السياسية والدينية.؟ اعترف اني مندهش جدا لشخص يسرق من خزينـــــــــــة بلده.وساظل مندهشا الى لحــــــــــظة معرفتي للسبب الذي يدفع بهؤلاء اللصوص الى ممارسة الســـــــرقة كمهنة.

لذلك اسمع دائما من يقول ان السراق (والحرامية) لا يشـــــبعون.وظن من يسال هذا السؤال ان القصة تنتهي عند الاكتفاء من ســـــــــرقة المليارات دون ان يعلموا ان اللصوص يمارسون مهنتهم كلصوص في مناصب.ربما هذا التفسير صحيح وينطبق على الوضع الاخلاقي في البلد. اذن لدينا طبقة متوردة الخدود من سراق المــــــــال العام يذهبون صباحا الى اعمالهم كلصوص.ويمثلون دور المواطن الذي يعيش كغصن في شجرة الوطن.

وهذه اللعبة ما زالت قائمة وبدقة متناهية. لكن ما علاقة نيتشه بكل ما قلت.في الحقيقة زاد كلام نيتــــــــشه في نظريته التي سماها بالعود الابدي من انزعاجي.وملخص فكرة نيتشة ان الانسان سيعود مرة اخرى الى الحياة بعد موته لـــــــكن في زمن اخر وستتكرر هذه العودة.

لو عرف اللصوص وقرأوا ما قاله نيتشه فسوف يشعرون بالسعادة الازلية لانهم سيرجعون مرة اخرى الى الحياة ويسرقون فرصة احفادنا المساكين.

العود الابدي فكرة تجعل كل الفاسدين يفرحون..انها تفكير فلسفي يعطي للفاسد فرصة الوجود مرة ثانية ليقوم بالدور نفسه.وهو سلب الفقراء اموالهم.

اذن هي بشرى لا تقدر بثمن اهداها ذلك الفيلسوف المجنون الى الفاسدين الذين لا نعرف كيف نتخلص منهم.