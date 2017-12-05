ابيض اسود

صديق متميز .. عدو جيد – مازن صاحب

تتقافز حملان السياسة على مذبح الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت عناوين شتى، لكن المتميز ان التحالفات المستقبلية تقوم على ثلاثية ليست بغريبة الاطوار على العقلية السياسية التي تنفذ اجندات بدائية لا علاقة بالتنمية المستدامة لبناء وطن اكثر من كونها تنفيذا لأجندات حزبية ذات اطر طائفية او قومية وبالأكثر نوعا من التحالفات المناطقية ، تستــــــــثمر جهل الناخب العراقي بحقوقه التي اخذت تضيق وتقتصر على العيش الامن والحصول على وظيفة تسد رمق العيش في بلد يطفـــــــــو على بحيرة من الذهب الأسود !!

هل نحن بحاجة الى فتوى كفاية سياسية بانتخاب الاصلح وعدم تجربة المجرب كما هو حال فتوى الجهاد الكفائي وما انتجته من حشد مقدس؟؟

الموقف عند سياسيي عراق اليوم، نعم الجهاد الكفائي دافع العراق لكنه استخدم من قبلهم لتثبيت مقاعدهــــــــم في مفاسد السلطة، واي فتوى تشدد على عدم تجربة المجرب ســــــــتكون الإجابة عنها بان هذه الأحزاب لا تقلد سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني.. والسؤال من يحاسب مجلس النواب وقياداته المتصدية للسلطة؟؟

في استطلاع استقصائي سابق طرحت هذا السؤال على عدد من القيادات البرلمانية وحقوقيين وناشطين في المجتمع المدني ، فكانت النتيجة الأساسية بان لا سلطان على قرارات مجلس النواب ، فلا المحكمة الاتحادية بصفتها الدستورية تستطـــــــــيع نقض أي تشريع يصدر عن مجلس النواب ، واللجنة الانضباطية التي تشكل داخل مجلس النواب لا تحاسب إداريا أي نائب يرفض الكشف عن ذمته المالية ، فيما يتصاعد اليوم الحـــــــــديث عن محاربة الفساد، والذوات أعضاء مجلس النواب يعترفون بان الفساد اصله سياسي، يعتمد نموذج المحاصصة تحت عنوان التوافق بين مكونات الشعب والتي انتقلت سلـــــــــطاتها الى ممثليها قيادات الكتل البرلمانية .

جردة حساب عن واقع اليوم في نموذج يتكرر سنويا ، فقانون موازنة 2018 يواجه معضلة هذا التقافز في ثلاثية المعضلة البرلمانية العراقية ، فمن جانب يسعى نواب الشعب الى إرضاء جمهورهم وان كان ذلك في التصريحات والمواقف المفتعلة مثل كسر النصاب تحت قبة البرلمان ، فالجميع اليوم يتحدث عن موازنة غير مقبولة ، فاتحاد القوى يجدها عاجزة عن معالجة مشاكل النازحين، والاكراد يرفضونها لأنها اقل من نسبة الـ17 بالمئة والتحالف الوطني يشتى صنوف نوابه لا يجدون فيها حلولا معاضلة الفقر المدقع في محافظات النـــــــفط والمزارات الدينية المقدسة ، فالجميع يتحدث هموم ناخبيه علنا، لكنه يواجه الضلع الثاني في هذه المعضلة في صمت الحملان عند الحديث عن المواقف الدولية والإقليمية من التحــــــــالفات الانتخابية المقبلة، مرد هذا الصمت ان الصورة ما زالت ضبابية وغير واضحة، فالحديث عن التحالف مع الصديق المتميز ربما تنتقل في الغد القريب الى التعامل مع العدو الجيد ، واي تحـــــــــــالفات يجري تســـــــــــريبها اليوم ليست بأكثر من خلطة اعشاب كترياق سياسي حتى يقول لقمان الحكيم قوله في شربه لهذا الطرف او ذاك، لذلك نلحظ هذا الماراثون للحديث عن عراق مما بعد داعش ليس في حلول مجتمعية تكافح الفساد السياسي بل في اقتناص شطار السياسة فرضيات تحديد الصديق المتميز او العدو الجيد كخطوط دفاعية في الانتخابات المقبلة

اما الضلع الثالث في هذه المعضلة، فان الكثير من النواب على دراية واطلاع بان توزيع البطانيات او الوعود بتوزيع قطع الأراضي وخلافه من البازار الانتخابي في وعود لا تعبد لهم الطريق الى مقاعد البرلمان المقبل.

وهكذا نراهم أيضا يتقافزون في تصريحاتهم التي تتعامل مع هواجس الناخبين عن مستقبلهم المنظور وأيضا ليس حفاظا على حقوق الشعب بل من اجل ضمان حصة كبرى في اللعبة البرلمانية المقبلة … ولله في خلقه شؤون .