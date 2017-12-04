صنعاء تترقب ذروة العاصفة والتحالف يطلب الابتعاد عن مواقع الحوثيين

مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأمين عام حزبه في كمين الحوثيين

الرياض- صنعاء – الزمان

أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الاثنين بإطلاق عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على صنعاء، بدعم من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، حسب ما أعلن مصدر في الرئاسة اليمنية. بعد ساعة من اعلان مقتل الرئيس السابق علي عبد اللهصالح على يد الحوثيين .وأكدت عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد لوكالة الصحافة الفرنسية الإثنين أن زعيم الحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قُتل على أيدي المتمردين الحوثيين. وقالت السيد إن «ميليشيات الحوثي أطلقت النار على صالح واستشهد ومعه قيادات أخرى، بينهم ياسر العواضي (الامين العام للحزب)، وهم يدافعون عن الجمهورية»، مضيفة «استشهد الزعيم وقد دشن معركة تحرير صنعاء من ميليشيات الحوثي». في الوقت ذاته، طلب التحالف العسكري بقيادة السعودية من المدنيين في صنعاء إخلاء أماكنهم القريبة من مواقع تمركز الحوثيين، في إشارة إلى احتمال تكثيف الغارات الجوية على صنعاء.

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليمنيين مساء الإثنين الى «فتح صفحة جديدة» وتخليص البلاد من «تسلط» الحوثيين، وذلك بعد ساعات على مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على أيدي الحوثيين، حلفائه السابقين، في صنعاء.

وقال هادي في كلمة مسجلة من الرياض بثتها شاشات التلفزة العربية «تعالوا نضع ايدينا بأيدي بعضنا نحو إنهاء تسلط هذه العصابات (…) الاجرامية والسير نحو بناء يمن اتحادي جديد، يمن العدالة والكرامة والحرية والمساواة، يمن البنى والتنمية».

وقال «أتوجه إليكم جميعا بقلب متسامح وبارادة صلبة لنفتح صفحة جديدة ونخلص اليمن الحبيب من هذا الكابوس».

وأكد أن «صنعاء ستنتصر وستعود عربية» بفضل «تضحيات شعبنا ومساعدة» التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية».

وأفاد المصدر في الرئاسة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وكالة فرانس برس أن «الرئيس هادي أصدر توجيهات إلى نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر المتواجد في مأرب بسرعة تقدم الوحدات العسكرية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية نحو العاصمةصنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيون وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتشهد صنعاء معارك دامية بين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي أعلن الحوثيون مقتله الإثنين. ونقلت قناة «الاخبارية» السعودية عن التحالف قوله إن «الابتعاد عن آليات وتجمعات» الحوثيين يجب أن «لا يقل عن 500 متر» من المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وأحدث صالح مفاجأة السبت باقتراحه فتح صفحة جديدة مع السعودية. ومنذ 2014، يشهد اليمن نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.