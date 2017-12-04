أول اجتماع وزاري تحضره قطر بعد الأزمة الخليجية 

الكويت- الزمان

عُقد اجتماع وزاري تمهيدي لقمة مجلس التعاون الخليجي المقررة في الكويت الإثنين ضمّ وزيري الخارجية السعودي والقطري ووزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة الدبلوماسية بين دول الخليج منذ ستة أشهر. وضمّ الاجتماع وزراء الدول الاعضاء في مجلس التعاون، وهم وزيرا الخارجية السعودي عادل الجبير والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اللذان جلسا الى طاولة الاجتماع وبينهما وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله. بالاضافة الىوزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، ووزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله، ومساعد وزير الخارجية البحريني عبدالله الدوسري. وتشهد المنطقة منذ الخامس من حزيران/يونيو ازمة غير مسبوقة إثر قطع السعودية ومصر والامارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرض حظر عليها بتهمة دعم مجموعات اسلامية متطرفة، الامر الذي تنفيه الدوحة. كما اتهمت الدول المقاطعة قطر بالتقاربمع ايران الخصم الاقليمي للسعودية. وخصص الاجتماع للتحضير لقمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تفتتح أعمالها الثلاثاء في الكويت. وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مشاركته في القمة. بينما لم يعرف على اي مشتوى ستكون مشاركات الدول الاخرى.