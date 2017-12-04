‎القاهرة مصممة على إتمام المصالحة الفلسطينية

‎ مركز للمخابرات المصرية لتأمين الاتفاق في غزة .. وقيادي بحركة الجهاد لـ (الزمان) :

‎القاهرة -مصطفى عمارة

‎أكد مصدر أمني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة للزمان انّ المخابرات المصرية تدرس انشاء مركز دائم للمخابرات فى قطاع غزة لمتابعة تطبيق الاتفاق الخاص بين فتح وحماس لتمكين حكومة الوقاية من اداء عملها وايجاد حلول للمشاكل التي يمكن ان تطرأ بين الفصيلين . ‎وكشف المصدر ان مصر ارسلت انذارا شديد اللهجة الى الفصيلين بانها ستنهي وساطتها والاعلان عن الطرف المتسبب في افشال المصالحة اذا استمرت الخروقات بين فتح وحماس، كما وعدت مصر بتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها انجاح الاتفاق من اقامة منطقه تجارة حرة وميناء وفتح المعبر على فترات متقاربة حسب الاوضاع الامنية كما نجحت فى الحصول على موافقة الرئيس ابو مازن برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة. ‎ وفى ذات السياق اكد القيادي فى حركة الجهاد الاسلامية احمد المدلل فى اتصال هاتفى معه ان مصر مصممة على اتمام ملف المصالحة، ‎ فى نطاق متصل تجمع عدد من الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الاطار القيادي لمنظمة التحرير في إجتماع فى الشجاعية لضغط الشعبي للخطوات العملية لإنجاح تنفيذ المصالحة ودعم جهود الوفد الأمني المصري برئاسة سعادة القنصل خالد سامي. ‎وشرح المستشار سمير موسي عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في قطاع غزة الآليات الجدية لتطبيق المصالحة الوطنية وتكثيف الدور الشعبى لإنهاء صفحات الانقسام على مدار 11 عام. ‎وشكر المختار عارف قدوم منسق لجنة المصالحة المجتمعية فى الشجاعية كل الجهود المخلصة لإنجاح اتفاق المصالحة الوطنية برعاية جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأكد لا بديل عن تنفيذ المصالحة إلا بالخطوات الحقيقية ليلمسها المواطن على أرض الواقع. ‎ومن جانبه أضاف الدكتور علاء عبيد منسق لجنة الفعاليات فى قطاع غزة ان جهودنا مستمرة لرفع الصوت عاليا لمحاربة الانقسام بكل تفاصيله. ‎ومن ناحية اخرى ‎كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوي ان قادة مصر والسعودية والاردن اجروا اتصالات مع الرئيس ترامب لحثه على التراجع فى قراره بنقل سفاره امريكا الى القدس نظرا لخطورة هذا القرار على اوضاع المنقطه ومستقبل السلام ودور الولايات المتحدة، فيما توقع عبد العرابى وزير الخارجية السابق فى تصريحات خاصة تراجع الولايات المتحدة عن قرارها نظرا لما سوف يترتب عليه هذا القرار من اضرار على المصالح الامريكية فى المنطقة، ‎ من جانبه اشار اللواء نبيل فؤاد الخبير الاستراتيجى ان جميع الرؤساء الامريكين اعلنوا من قبل عن نيتهم نقل السفارة الامريكية الى القدس ثم تراجعوا .