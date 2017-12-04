روبي تكذّب تصريحات طليقها 

القاهرة -الزمان : ‎على الرغم من تأكيده على اقتراب عودتهما لبعضهما مجددا، كذبت الفنانة المصرية روبي طليقها المخرج سامح عبدالعزيز، نافية صحة كل ما تردد بهذا الشأن. ‎واكدت روبي، في تصريحات صحفية، أنها لا تفكر في هذا الأمر على الإطلاق، وأنها تعتبر سامح عبدالعزيز مجرد أب لابنتها والعلاقة بينهما تدور في إطار الاحترام المتبادل، وقالت: “أنا مش فاضية للكلام ده”. ‎أما عن الصورة التي تم تداولها مؤخرا، والتي جمعتها بطليقها وابنتهما “طيبة”، قالت إن هذه الصورة قديمة، حيث كان عمر ابنتهما عاما واحدا حينها، في حين أن عمر “طيبة” الحالي عامان وثلاثة أشهر. ‎يذكر أن سامح عبدالعزيز قد أعلن مؤخرا عن اقتراب عودته رسميا لأم ابنته الفنانة روبي. ووصفها بأنها: «حبيبتي وأم ابنتي»، وطلب من مواقع التواصل الاجتماعي ألا تتحدث عن هذا الأمر كثيرا.