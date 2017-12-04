تحذير من ركوب السيارات قبل تفتيشها في المناطق الريفية

لندن – الزمان : حذر خبراء في البيئة والدفاع المدني الناس لاسيما في المناطق الريفية وقليلة الحركة من ركوب سياراتهم صباحا قبل تفتيشها جيدا لاسيما اذا كانت السيارة متوقفة لفترة طويلة خشية اندساس الافاعي والحيوانات الامؤذية داخلبها ما يشكل خطرا عى الانسان ، فيما اكتشف شاب ماليزي وجود أفعى ضخمة من نوع «البايثون» على مقعد القيادة في سيارته بإحدى ضواحي العاصمة كوالالمبور. وسرعان ما تمالكت والدته نفسها على الفور وأبلغت قوة الدفاع المدني، ولكن السلطات تأخرت في الوصول لقرابة ساعتين لأخذ الأفعى التي عثرت عليها في سيارة نجلها. وقالت الأم، إن نجلها كان على وشك الذهاب لعمله بالسيارة عندما لمح الأفعى ملتفة حول نفسها في مقعد القيادة، مشيرة إلى أنه لحسن الحظ كان الثعبان واضحاً ولم يكن مختفيا تحت المقعد، وإلا كان الابن لم يلحظه وهاجمه أثناء القيادة، ولم يعرف كيف تسللت الأفعى إلى داخل السيارة، ولكن يعتقد أنها ربما كانت هناك لبضعة أيام لأن العربة لم تستعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكرت صحيفة «نيوستريتس تايمز» الماليزية أن قوة الدفاع المدني اعتذرت عن التأخير للوصول إلى مكان الواقعة، مشيرة إلى أن الوحدة تتلقى من 5 إلى 10 مكالمات استغاثة تتعلق بأفاعي في اليوم الواحد.