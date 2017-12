خبير العضلات والمفاصل متحدثاً عن سر الفيتامينات:الغذاء يصنع المعجزات

لندن – الزمان

قال الباحث والاكاديمي البروفيسور عبد الوهاب الجبوري ان ان الصحة والقوة تاتيان من اختيار الاغذية بعقل وادراك ولا تاتيان ابدا من الصيدلية. ونصح الجبوري وهو استاذ العلاج الطبيعي في جامعة لاهاي في هولندا بالامتناع عن المشروبات المحلات بالسكر ، وعن الحلويات والمعجنات والمربية ، والطحين الابيض والسكر. المصفى في شكل من اشكالها ، وأضاف قائلاً : عالج عاداتك الغذائية بدقة واحكام كما تعالج الولد ، المدلل ، وعن قريب ستجد في الاغذية الطبيعية والكاملة الرضا والارتياح . العقيدة الراسخة ان اكثر حالات الامساك تشفي خلال الايام قليلة باتباع نظام غذائي متزن وغني بفيتامينات. B. خميرة البيرة هي غذاء مرطب لاحتوائها على كمية كبيرة من فيتامينات. B ولكي يصبح الغذاء كاملا يجب تناول خميرة البيرة ثلاثة مرات في اليوم مع عصير الفواكه اوعصير الخضراوات او الحليب او الماء قبل الوجبات او بينها . ويقول عن مرض المفاصل و صلته بالفيتامينات ، انه اذا اهملت تناول الفيتامينات فسوف تشكو من خطورة التهاب المفاصل . وتذكر انك بعد الشفاء ستكون معرضا ايضا لدخول لدخول الجراثيم من العضو المصاب الى العضو السالم اذا لم تعطيه من فيتامين. C. . ومن جهة اخرى من الاهمية بمكان ان تعيد الى الغضاريف ليونتها الطبيعية . وقال دكتور عبد الوهاب الجبوري رئيس قسم العلاج الطبيعي في جامعة لاهاي الدولية بهولندا ان الشئ العجيب هو ان المصابين بالتهاب المفاصل يتالمون زيادة في كل مرة يشربون فيها كثيرا من عصير المريب فروت والبرتقال او الليمون ، ويظهر ان العنصر القلوي الذي يحمله عصير هذه المواد بوفرة يسهل خزن العناصر القلوية في المفصل . فعلى المصابين بالتهاب المفاصل ان يحصلو على فيتامين. C. من الفلفل الاحمر ، والسلطة وعصير الخضراوات الطازجة ، وان ياخذوا حبة من فيتامين C. من مئة مليغرام قبل كل وجبة . وهناك قاعدة اخرى جوهرية يسير عليها المصابون بالتهاب المفاصل هي : تجنب كل طحين ابيض ، وكل سكر مصفى باي شكل من الاشكال مثل. : الفطاير ، المعجنات الاشربة المحلات بالسكر. الابيض والاطعمة المجردة من الفيتامينات . انني لم اشاهد ابدا مصابا بالتهاب المفاصل لم يشف من مرضه وقد سار على هذه القاعدة الجوهرية . هناك لقاء مع احد كبار العلماء الدكتور جايلورو هوزر يقول فيه : ان التهاب المفاصل ليس مرضا عضالا ، دعوني اتحدث اليكم عن رجل من اتباعي في الخامسة والستين من عمره ، فقد كان كسيحا تماما منذ خمس سنوات ، وعندما رايته لاول مرة كان يمشي على عكاز ، منحنيا ، مقوس الظهر ، ولا يستطيع ان يدير راسه دون ان ان يدير جسمه بكامله عندما يريد النظر الى جهة ما ، وكان رفع ذراعه صعبا جدا وتؤرقه الالام في الليل ويظهر امامه شبح النزع . فكان اول علاج له ان نزعت من فمه ثلاثة اسنان رديئة لم تكن بخراج وانما مرض جرثومي . لقد اظهر الفحص الطبي ان جسمه خال من التهاب اخر فاوصي باتباع طريقة تنظيف المعدة يوما واحدا في الشهر ، ثم تطبيق النظام الغذائي لمرض التهاب المفاصل ، وباخذ خمسين الف وحدة فيتامين A “ بشكل اغذية طبيعية ، يضاف الى ذلك حبات من كل زيت الحوت ، واكل نصف قدح من القمح كل صباح ، وملعقة من خميرة البيرة خلال كل اكلة ، ويبلع الف مليغرام من فيتامين. C في اليوم لمدة اسبوع ثم تخفيض كمية فيتامين C الى مئة مليغرام قبل الاكل وتتناول كمية من اللبن الرائب كل يوم مع الامتناع بتاتا عن تناول اي غذاء منقى او مصفى مهما كان نوعه .