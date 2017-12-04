ثكنة للبيع أو بيت للإيجار

فاتح عبد السلام

قبل شهور كنتُ برفقة صديق كان يروم شراء منزل في عاصمة عربية ، وكان يهمّه استطلاع رأي الاصدقاء في الاختيار . وكان كلّما وجد منزلاً جميلاً يطير قلبه اليه ،ويقول هذا هو البيت المناسب ، ثم يلتفت نحوي ليستطلع رأيي ، وكنتُ أقول له لا أظنّه يصلح . وكان يسمع كلامي ويأخذ به من دون نقاش ، ويأخذني من دون كلل أو ملل الى بيت آخر أفضل منه ، وأراه به فرحاً، لكنني كنتُ أقول له أنّ هذا البيت لايصلح فيستجيب ، لكنّه في المرة الثالثة ، قال ، أرجوك أخبرني عن سبب عدم رضاك على هذه البيوت الجميلة .

قلت له ،مواقعهالا تصلح .

قال ، بالعكس هذه أفضل المواقع حيث المنطقة التجارية قريبة وهذا البيت مثل الذي قبله على واجهة الشارع .

قلت له : لهذا السبب أرى أنّ موقعه لا يصلح .

قال ، اشرح لي ذلك لم أفهم .

قلت ، حين تقع مواجهات عسكرية تكون البيوت على الشارع العام أول الأماكن المقصوفة ، أو في أفضل الأحوال يتخذ منها قناصة أي طرف مكاناً للقنص .

قال متعجباً : ماذا تقول ؟ هل نسيت في أي بلد نحن الآن ؟

قلت: فكّر بالموقع الذي لا يكون فيه منزلك صيداً سهلاً ، كما إنّ هذه البيوت سهلة الاستهداف بالقذائف والهاونات ولا حماية حولها من مبان أخرى .

قال ، لكن هذا الاحتمال لا يمكن أن يحصل في هذه العاصمة العربية فهي مستقرة وآمنة ، من أين يأتي المتحاربون ليتقاتلوا في حرب مدن هنا .

قلت له : بعد دمار عاصمة ليبيا وتدمير أكبر مدن الشرق الاوسط الموصل وحلب ومعظم مدن العراق وسوريا وما كانت تشهده بيروت في الحروب ، وكلها كانت مدناً مستقرة ، يكون الانسان مغفلاً إذا لم يفكر بالموقع ذي الحصانة العسكرية للمنزل الذي يروم شراءه . حروب المدن لا تستثني مدينة.

قال مازحاً : لم أعرف أنك عسكري الى هذه الدرجة ؟

قلت له : الحروب منذ ثلاثة عقود لا تمر إلاّ عبر بلداننا ،ولابد أن تتوقع الأسوأ دائماً.

قال ، على رأيك أحتاج شراء رابية في ثكنة وليس منزلاً .

قلت له،إذا تيسر لك ذلك فافعل .

قال : ولِم لا تفعل أنت؟

قلت له : أنا مرتاح ومطمئن .. أسكن منذ عشرين سنة بالإيجار .

قال: الله أول مرة أشعر بنعمة الإيجار .

وضحكنا معاً مغادرين المكان .

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