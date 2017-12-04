أبرز المحطات في مسيرة علي عبد الله صالح

صنعاء-(أ ف ب) – في ما يلي ابرز المحطات في حياة الرئيس اليمني الاسبق علي عبد الله صالح الذي اعلن المتمردون الحوثيون مقتله الاثنين :
– 21 آذار/مارس 1942 : ولادة علي عبد الله صالح من اسرة في شمال اليمن من قبيلة حاشد.
– 1962 : شارك صالح كضابط في انقلاب اطاح بحكم الامامة في اليمن الشمالي.
– 1978 : مجلس تأسيسي يعينه رئيسا لليمن الشمالي ليخلف الرئيس احمد الغشمي الذي قتل في اعتداء.
– 1990 : توحيد اليمن الشمالي واليمن الجنوبي وصالح يتولى رئاسة البلاد.
– 1994 : صالح يسحق تمردا جنوبيا.
– 2010–2004 : صالح يدخل في صراع مع متمردين شماليين حوثيين ينتمون مثله الى الاقلية الزيدية (شيعة).
– 2012 : صالح يغادر الحكم في 27 شباط/فبراير بعد اشهر من الاضطرابات وبعد ان اصيب بجروح في اعتداء في حزيران/يونيو 2011.
– 2014 : صالح يتحالف مع اعداء الامس الحوثيين الذي استولوا على العاصمة صنعاء، ثم لفترة قصيرة على عدن التي سريعا ما استعادها تحالف بقيادة السعودية.
– 2017 : صالح ينهي تحالفه مع الحوثيين الذين اعلنوا في 4 كانون الاول/ديسمبر مقتله في معارك بصنعاء.