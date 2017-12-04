الوفاق الوطني يطالب بعزل رئيس شبكة الإعلام

بغداد – الزمان

طالب حزب الوفاق الوطني العراقي الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي بعزل ومحاسبة كل من رئيسي تحرير جريدة الصباح وشبكة الاعلام العراقي. وقال الناطق الرسمي باسم الحزب زيد الشمري في بيان تلقته (الزمان) امس ان علاوي يرفض منذ مدة طويلة أي ظهور صحفي عبر شبكة الإعلام سواء أكان ذلك من خلال قناة العراقية الفضائية أو جريدة الصباح، لأنه يرى أن (الشبكة وتوابعها أصبحت جهوية ودأبت على التحريض في الوقت الذي كان يفترض أن تكون عائديتها إلى شعب العراق الكريم) ، مضيفاً إن لم يعد من المقبول استمرار عمل الطواقم المسؤولة في الوسائل الإعلامية المذكورة لكونهم (اساءوا إلى العملية السياسية) . ورأى ان هذه المسؤولية (تتحملها السلطة كما يتحملها مجلس النواب من خلال لجنة الثقافة والإعلام النيابية). ودعا البيان اللجنة المذكورة الى (أن تبادر إلى عزل ومحاسبة رئيس تحرير جريدة الصباح وكذلك عزل ومحاسبة رئيس الشبكة). وكانت الجريدة قد نقلت اول امس عن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري قوله ان نواب رئيس الجمهورية الثلاثة متهمون بملفات فساد . ورأى الشمري ان (ما صدر يوم أمس، يؤكد إصرار هذه المؤسسة انطلاقا من جهويتها على التطاول على الرموز الوطنية بذريعة الخطأ، متناسية أن ما جرى هو الخطيئة وليس الخطأ، وهو تكريس لانحرافها الواضح)، على حد قوله. وحذر من أن (السكوت عن الخطيئة سيكلف البلاد غالياً وسيتسبب بتصدع أوسع وأخطر للعملية السياسية التي استحوذت عليها المحاصصة والتهميش وأخيرا الاستهداف). ( ردود افعال ص4)