كردستان تتوقّع موجة ثلوج وأمطار خلال الأيام المقبلة

الأنواء: إنخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي

بغداد – صباح الخالدي

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تعرض مدن إقليم كردستان الى موجة من الأمطار والثلوج خلال الأيام المقبلة. وقال مدير الهيئة في الاقليم فاضل إبراهيم، في بيان امس أن (إقليم كردستان سيتعرض إلى موجة من الأمطار والثلوج بدءاً من يوم غد الأربعاء)، مشيرا الى (انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية)، واضاف ان (مدن الاقليم ستشهد موجة من الامطار تستمر لمدة ثلاثة أيام على أن تنتهي تدريجيا يوم الجمعة المقبل وسوف تشهد الاجواء ايضا تساقط الثلوج في المناطق الجبلية)، واوضح البيان ان (طقس اليوم الثلاثاء يشهد تساقط امطار خفيفة، فيما ستنخفض درجات الحرارة الصغرى الى دون الصفر المئوي ابتداء من يوم غد الاربعاء)، وتابع ان (طقس يوم الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى غائما مصحوبا بتساقط زخات مطر خفيفة بعد الظهر، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق وان الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائما مصحوبا بتساقط امطار بعد الظهر وتشتد خلال الليل مع حدوث عواصف رعدية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما جزئًيا يتحول تدريجيا الى غائم)، واضاف البيان ان (الطقس في المنطقة الوسطى ليوم الخميس سيكون غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احيانا يتحول تدريجيا وابتداء من الاقسام الغربية الى صحو كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن، فيما ستنخفض درجات الحرارة عدة درجات عن اليوم السابق)، مشيرا الى ان (الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائما مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الشدة وتكون غزيرة في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية كما تتساقط الثلوج في الاقسام الجبلية منها تتحول تدريجيا بعد الظهر في اقسامها الغربية الى صحو).

واوضح البيان ان (العراق يعرض الى موجة شديدة البرودة نهاية الاسبوع الحالي وبداية الاسبوع المقبل)، وقال المنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي صادق عطية في بيان سابق ان (خارطة تمثل كميات الثلوج التراكمية للفترة من ظهر يوم الاربعاء المصادف 6 تشرين الثاني الماضي ولغاية فجر يوم السبت 9 من كانون اول الجاري بسبب تقدم منخفض قطبي ثلجي سيتركز في المناطق التالية من البلاد في مدن دهوك والسليمانية وشرق كركوك وشمال وشمال شرق اربيل وشمال ديالى، ويلاحظ ايضا كثافة تراكم الثلوج على مناطق عديدة من الشرق الأوسط)، مشيرا الى (انخفاض درجات الحرارة بشكل محسوس جدا في عموم مدن البلاد نهاية الاسبوع الجاري وبداية الاسبوع المقبل).