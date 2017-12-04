عبطان يحث رؤساء الأندية الجماهيرية على صيانة ملاعبها

بغداد – الزمان

اكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ان على الاندية اعادة اعمار وصيانة ملاعبها وفق المعايير الدولية التي حددها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

وقال عبطان خلال استقباله رؤساء اندية الزوراء والطلبة والجوية والشرطة ان الاتحاد الدولي لكرة القدم وضع شروطا محددة للسماح للاندية بالمشاركة في الدوري الممتاز ومنها وجود ملاعب كرة قدم نظامية وجاهزة، مضيفا انه بسبب عدم امتلاك الاندية للملاعب وحرص وزارة الشباب والرياضة على استمرارية الدوري الممتاز قامت بتأجير ملاعبها للاندية ولموسم واحد فقط.

وبين وزير الشباب والرياضة ان الاندية لو اهتمت بملاعبها لموسم واحد فقط لاصبح لكل نادي ملعبا خاصا به ولكن الاندية اعتمدت على ملعب الشعب وانفقت اموالها على التعاقدات وبمبالغ خيالية، مؤكدا ان عدم اعمار الملاعب في الموسم المقبل يعني حرمان الاندية من المشاركة بالدوري الممتاز..