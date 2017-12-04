سيلفا يقود مانشستر سيتي لعبور فخ وست هام في الدوري الإنكليزي

خيتافي يذيق فالنسيا الهزيمة الأولى في الليغا بالنيران الصديقة

{ مدن – وكالات: تلقى فالنسيا أخيرًا هزيمته الأولى في الليجا، أمام مضيفه خيتافي، بهدف دون رد، اول امس الأحد، ضمن الجولة الـ14 من المسابقة، على ميدان كولسيوم ألفونسو بيريز. وسجل الهدف الوحيد لأصحاب الأرض، ماركل بيرجارا، في الدقيقة 66، بعد خطأ في تشتيت الكرة من مدافع فالنسيا، باوليستا، ليسدد لاعب خيتافي بقوة، لترتطم التسديدة في المدافع نفسه، وتدخل الكرة الشباك، ليفوز الفريق المدريدي رغم النقص العددي. وبهذه الهزيمة، تجمد رصيد فالنسيا عند 31 نقطة، في المركز الثاني، ليفقد فرصة الاقتراب من المتصدر برشلونة، بينما ارتفع رصيد خيتافي إلى 19 نقطة، في المركز الثامن. وبدأ خيتافي تهديد مرمى فالنسيا بتسديدة في الدقيقة 6، من خورخي مولينا علت المرمى. ورد فالنسيا بركلتين حرتين لباريخو، الأولى في الدقيقة 17، والثانية في الدقيقة 20، وتصدى لهما الحارس جوايتا. وفي الدقيقة 24، سجل خيتافي هدفًا تم إلغاؤه، وذلك بعد تسديدة من أرامبارّي، تغير اتجاهها من آمات المتسلل. وبعدها بدقيقتين تدخل أرامبارّي بخشونة على خصمه مونتويا، فأشهر الحكم الإنذار الثاني في وجهه، ليُطرد من المباراة. وشهدت الدقائق الموالية الكثير من التوقفات، ومع نهاية الشوط الأول، حاول خيتافي عن طريق رأسية مولينا، التي خرجت عاليًا، لتنتهي الجولة الأولى بالتعادل السلبي، في شوط لم يكن جيدًا فنيًا، مع تضييق من خيتافي على أجنحة الضيوف، الذين لم يتمكنوا من الاختراق، على الرغم من التفوق العدديّ. ومع بداية الشوط الثاني، قام مدرب فالنسيا بتبديل هجوميّ، فأخرج كوندوجبيا الذي تم إنذاره، وأدخل الجناح ناتشو خيل، لاستغلال نقص صفوف خيتافي. غير أن خيتافي هو من بادر بتسديدة من آمات، من داخل المنطقة، وجدت الحارس نيتو. وفي الدقيقة 51، مرر مولينا كرة جميلة، تركت المهاجم أنخيل منفردًا أمام نيتو، إلاّ أن تسديدته خرجت محاذية للقائم. وتمكن خيتافي من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 66، بعد تسديدة قوية من ماركل بيرجارا، ارتطمت بالمدافع باوليستا وسكنت الشباك، وهو هدف جاء عكس مجريات المباراة، إذ كان الخفافيش قد شرعوا في الضغط. وتأخرت ردة فعل الضيوف، إلى أن عاد باريخو لتهديد المرمى، بركلة حرة في الدقيقة 73، إلاّ أن الحارس لمس الكرة لترتطم بالقائم. واستمر ضغط فالنسيا، الذي كان دون أفكار واضحة، فقط عبر العرضيات من الجانبين، إلاّ أن جميعها تم إخراجها من طرف مدافعي خيتافي. وعاود سولير في الوقت الضائع، التسديد من بعيد، إلاّ أن جوايتا عاد لمنع هدف التعادل لفالنسيا. وكاد زازا أن يعادل النتيجة في آخر ثانية، إلا أن رأسيته علت العارضة، لتنتهي المباراة بفوز خيتافي بهدف دون رد، وإلحاق أولى الهزائم بفالنسيا.

فخ وست هام

على صعيد اخر أهدى الإسباني دافيد سيلفا، فريقه مانشستر سيتي، فوزا ثمينا، على ضيفه وست هام يونايتد(2-1)، مساء اول امس الأحد، في ختام الجولة الـ 15، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد 3 أيام على تمديده تعاقده مع الفريق. وافتتح وست هام، التسجيل في الدقيقة 44 عبر أنجيلو أوجبونا، قبل أن يقلب سيتي تأخره عبر هدفين من نيكولاس أوتاميندي (57)، ودافيد سيلفا (83). وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 43 نقطة، ليعيد الفارق إلى 8 نقاط بينه وبين ملاحقة مانشستر يونايتد، أما وست هام فتوقف رصيده عن النقطة العاشرة، وبقي في المركز قبل الأخير. وأبقى مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، قلب هجومه البرازيلي جابرييل خيسوس، على مقاعد البدلاء، واعتمد على الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والألماني ليروي ساني، والإنجليزي المتألق في الآونة الأخيرة رحيم سترلينج، في الخط الأمامي، فيما لعب فابيان ديلف في وسط الملعب، ليحصل البرازيلي دانيلو على فرصة المشاركة أساسيا. في المقابل، اعتمد مدرب وست هام، ديفيد مويس، على ميشيل أنطونيو كمهاجم صريح، ومن ورائه الأرجنتيني مانويل لانزيني، ولعب بابلو زاباليتا في مركز الظهير الأيمن أمام فريقه السابق. بدأت المباراة بمطالبات جماهيرية بحصول مانشستر سيتي على ركلة جزاء بعد تعثر سترلينج، وجاءت الفرصة الأولى من طرف وست هام في الدقيقة السابعة، عندما ارتقى شيخو كوياتي لركلة ركنية، حاول أنطونيو متابعتها في الشباك دون الوصول إليها، وظل سيتي مسيطرا ومستحوذا على الكرة لفترات طويلة دون وجود تهديد حقيقي على المرمى. وشكّل سيتي خطورة على مرمى وست هام في الدقيقة 26، من خلال تسديدة قوية للإسباني دافيد سيلفا، ارتطمت بظهر مدافع قبل أن يتصدى لها الحارس أدريان باقتدار، وبعدها بدقيقة رد وست هام عبر تسديدة من لانزيني سيطر عليها الحارس البرازيلي إيديرسون. وأجبرت الإصابة كوياتي على الخروج مبكرا من الملعب، ليدخل بدلا منه ديافرا ساخو، قبل أن يرفع الظهير أرون كريسويل كرة من الناحية اليمنى، ارتقى لها المدافع الإيطالي أنجيلو أوجبونا ليسددها برأسه على يمين إيديرسون في الدقيقة 44 . واستبدل جوارديولا لاعبه دانيلو بخيسوس، قبل بداية الشوط الثاني، لكن المهاجم البرازيلي منع فريقه من افتتاح التسجيل بالدقيقة 53 عندما اصطدمت به كرة زميله سترلينج، قبل أن تصل المرمى، ثم نفذ نجم سيتي كيفن دي بروين ركلة حرة أنقذها أدريان ببراعة في الدقيقة 56، قبل أن يحقق سيتي التعادل بعدها بدقيقة عندما وجد خيسوس لنفسه مساحة في الناحية اليمنى، قبل أن يرسل كرة قصيرة أمام المرمى لحق بها المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، ووضعها في الشباك من مسافة قصيرة. وبسط سيتي هيمنته على المجريات بعد إحراز التعادل، لكن الكرة عاندته في أكثر من مناسبة، لا سيما في الدقيقة 71 عندما تصدى أدريان لمحاولة البديل خيسوس، قبل أن ترتد الكرة إلى سترلينج الذي سدد بعيدا عن المرمى. وبقي التعادل قائما حتى الدقيقة 83، عندما أرسل دي بروين كرة ماكرة لحق بها سيلفا، ووضعها من لمسة واحدة نحو القائم البعيد وداخل المرمى. وكاد وست هام يباغت مضيفه بهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة، عندما مر البديل ماركو أرناوتوفيتش من الناحية اليمنى متخطيا مانجالا، قبل أن يمرر كرة خلفية إلى ساخو الذي سدد بمحاذاة القائم الأيسر.