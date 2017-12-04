أوروغواي تبحث عن مقر إقامة في روسيا

{ اورغواي – وكالات: كشفت وسائل إعلام محلية، اول امس الأحد، عن تواجد بعض أفراد الطاقم الفني لمنتخب أوروجواي، بالإضافة لمسؤولي اتحاد كرة قدم، حاليا في روسيا، من أجل البحث عن مقر إقامة بعثة السيليستي خلال كأس العالم، الصيف المقبل. وقالت صحيفة إل أوبسيرفادور المحلية، إنه في الوقت الذي استقرت فيه منتخبات مثل الأرجنتين والبرازيل على مقر إقامتها في المونديال، أرسل المنتخب الأوروجوائي مساعدي المدرب أوسكار واشنطن تاباريز، سيلسو أوتيرو وماريو ريبويو، بالإضافة للمعد البدني خوسيه إيريرا، من أجل البحث عن المكان الأنسب لإقامة بعثة السيليستي. وبعد الإعلان عن قرعة المونديال، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو، كثف أعضاء الطاقم الفني من بحثهم ليستقروا مبدئيا على مقرين، على الرغم من تأكيد أوتيرو، في تصريحات لنفس الصحيفة أنهم سيزورون مقرين آخرين، قبل العودة لأوروجواي يوم بعد غدا الخميس، إلا أن القرار النهائي سيكون في يد تاباريز. وأوضح أوتيرو أن الأجواء المناخية القاسية في روسيا، هي التي تجعل مهمة اختيار مقر الإقامة صعبة. وأوقعت القرعة بطل العالم مرتين في 1930 و1950 في المجموعة الأولى، إلى جانب البلد المضيف، روسيا، والمنتخبين العربيين مصر والسعودية، حيث سيفتتح المشوار منتصف يونيو/حزيران المقبل أمام مصر، ثم ستستمر مواجهاته العربية أمام السعودية بعدها بخمسة أيام، قبل أن يختتم مسيرته في دور المجموعات أمام أصحاب الأرض يوم 25 من نفس الشهر.