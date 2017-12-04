ذي قار: مشروع جباية الكهرباء يشغّل الخريجين العاطلين

ذي قار – باسم الركابي

اعلنت الشركة المستثمرة لمشروع الخدمة والجباية لكهرباء محافظة ذي قار عن البدء بتشغيل الخريجين العاطلين عن العمل في مفاصلها الادارية والفنية. وقال مصدر مخول في الشركة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة الادارية والمالية في الشركة انهت اجراءات تعيين 84 مهندساً وفنياً وادارياً من خريجي المعاهد والكليات من سكنة مركز المحافظة بالاضافة الى 35 من الخريجين الاخرين من سكنة اقضية الغراف والفجر والرفاعي التابعة للمحافظة في اطار سعيها الحثيث ومساهمتها الفعالة بامتصاص البطالة وتوفير فرص العمل امام الشباب)، واضاف ان (الملاكات الادارية والفنية انجزت تأهيل بناية مركز الصيانة وادامته بشكل لائق وتزويده بالاجهزة الفنية ومعدات السلامة المهنية وصيانة الاليات لتتناسب مع اساليب التطوير الفني والاداري اللازمة لاستخدامها في ادامة الشبكة الكهربائية)، واشار المصدر الى ان (الشركة اجرت تقويما فنياً شاملاً للشبكة تمهيداً لاجراء عمليات الصيانة اللازمة لها لتكون قادرة على ايصال التيار الكهربائي بصورة مستمرة للمشتركين ونيل رضاهم وبما ينسجم مع التوجيهات لتحسين واقع الكهرباء في البلد)، وتابع البيان ان (الشركة قد وزعت خلال الشهر الماضي 720 قائمة خاصة بصنفي التجاري والمنزلي للاحياء المشمولة بالمشروع توزعت اغلبها بتكلفة ما بين 25-50 الف دينار). وكانت وزارة الكهرباء قد بدأت في تنفيذ مشروع الخدمة والجباية مع شركات القطاع الخاص في الثامن من تشرين الثاني من العام الماضي في اطار معالجتها لتردي استمرارية التيار الكهربائي وتدني الجباية المالية التي نجحت في عدد من مناطق بغداد مما استوجب اعمامها على بقية المحافظات والمدن حيث شملت محافظة ذي قار بالمشروع منذ نيسان من العام وبدأت اجراءات التنفيذ بعد شهرين من ابرام عقد الشركة المستثمرة مع الوزارة.