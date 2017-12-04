عمليات بغداد تضبط أسلحة وأعتدة في المحاسنة

الحشد يستعد لإطلاق عملية واسعة لمسك الحدود مع سوريا

بغداد – قصي منذر

كشفت قيادة الحشد الشعبي عن عملية عسكرية مرتقبة استكمالا لعمليات تحرير الجزيرة تمهيدا لمسك الحدود العراقية السورية، فيما اكدت تحقيق القوات التلاحم العسكري بين القاطع الغربي للمحافظة وصولا الى المناطق الخاضعة لقيادة عمليات صلاح الدين. وقال القيادي في الحشد جواد الطليباوي في تصريح امس ان (هناك عملية عسكرية مكملة للمرحلة الثانية من عمليات تحرير الجزيرة والبادية وصولا إلى الحدود العراقية السورية). مبينا أن (ما متبقي هو 80 الى 90 كيلو مترا). وأضاف أن (الحشد سيعمل على مسك الحدود العراقية السورية بقوة). محذرا من أن (الخطر القادم حاليا هو من سوريا بسبب استمرار الحرب فيها). وكان مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد فالح الفياض كشف الخميس الماضي، أن العمليات العسكرية الجارية في الصحراء وبادية الجزيرة تمهد لمسك الحدود، مشيرا إلى وجود تفاهمات مع سوريا بهذا الصدد. ومن جانبه قال القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي في تصريح امس ان (القوات الامنية المشاركة في عملية تطهير معاقل عصابات داعش شمالي قضاء راوة حققت التحاما عسكريا بين القاطع الغربي وصولا الى نقطة التقاء القطعات العسكرية التابعة لقيادة عمليات محافظة صلاح الدين معلنة بذلك انتهاء عمليات التطهير).وأضاف أنه (لم يبق سوى جيوب قليلة يتم معالجتها من قبل القوات الامنية وبمساندة طيران الجيش بحسب الخطة المرسومة لها من قبل القادة الامنيين المشرفين على عمليات تطهير صحراء الانبار الغربية من الخلايا النائمة لمجرمي داعش).

قوس ناري

واوضح أن (هذا الالتحام يوفر قوسا ناريا يمنع وقوع أي عمليات تسلل باتجاه المناطق المحررة). مبينا ان (القوات الامنية تمكنت من ابطال مفعول العديد من العبوات الناسفة والأجسام المفخخة دون وقوع أي اصابات بشرية في صفوفها). الى ذلك وجه محافظ الأنبار وهو رئيس اللجنة الأمنية العليا محمد الحلبوسي، القوات الأمنية بإعادة سيطرة الـ7 كيلو الى منطقة الـ18 كيلو غرب الرمادي. وقال مكتب المحافظ في بيان امس ان (الحلبوسي وجه القوات الأمنية بإعادة سيطرة السونار في منطقة الـ7 كيلو الى منطقة الـ18 كيلو غرب الرمادي). وأضاف أن (هذا الاجراء جاء للتخفيف عن المواطنين وتحقيق انسيابية للمرور). لافتا الى أن (المحافظ كلف نائبه الفني علي فرحان لمتابعة الموضوع مع قيادة عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي). وتابع أن (محافظ الأنبار اوعز بتوفير k9 لسيطرة الشراع ومنطقة زنكورة وطوي ذهابا وإيابا). وقال مصدر امس ان (الجهد الهندسي للجيش فجر، صباح اليوم، أكداس عبوات ناسفة بشكل مسيطر عليه في منطقة الثرثار). وأوضح أن (العبوات جمعت من المناطق التي جرى تطهيرها شمالي الرمادي، وتم التخلص منها تماماً). وفي بغداد تمكنت القوات الامنية من تفكيك منزل مفخخ، فيما عثرت على عبوات ناسفة ومواد متفجرة تابعة لداعش في منطقة المحاسنة وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته (الزمان) امس ان (القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد من تنفيذ واجب تفتيش في منطقة (المحاسنة، كيلو/5) ضمن قاطع جنوبي بغداد).وأضاف ان (الواجب نتج عنه تفكيك منزل مفخخ والعثور على 3 عبوات ناسفة تم تفجيرها موقعياً وبدون اضرار وكمية من المواد المتفجرة). مشيرا الى (القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة). وفي السليمانية قال مصدر امس ان ( قصفا جويا تركيا شنته طائرة استهدفت قرى ومزارعين الليلة الماضية ما أسفر عن استشهاد مدني واصابة اثنين آخرين).وأضاف أن (الجهات المختصة لم تصدر أي تصريح حول الموضوع).