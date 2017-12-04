هؤلاء ليست لهم حصانة دستورية أو قانونية – طارق حرب

ما نشر في وسائل الاعلام من اتخاذ اجراءات قانونية بحق نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ومن ثم صدور بيانات من جهات قضائية او من جهة النزاهة بانه لم يتم احالة نواب رئيس الجمهورية للقضاء وان كان تكذيب الخبر الخاص بنواب رئيس الجمهورية كان محددا بالاحالة الى المحكمة فانه لم يتضمن تكذيب اتخاذ اية اجراءات قانونية بما فيها مثلا الاجراءات الاحترازية مثاله المنع من السفر ذلك ان المنع من السفر اجراء احترازي مارسته هيئة النزاهة طالما ان قانون هيئة النزاهة خولها اتخاذ اية اجراء لمكافحة الفساد المالي والاداري والبحث عن النزاهة والامانة والعفة طبقا لقانون الهيئة رقم (30) لسنة 2011 لا سيما وان المنع من السفر او حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة ليست اجراءات قضائية صرفة اي لا يشترط صدورها من المحاكم فقط لا سيما وان قانون تحصيل الديون الحكومية خول الجهات الحكومية استحصال المبالغ والتقييد على المطلوبين باموال للدولة لاجل اعادة اموال الدولة يؤكد ذلك ان النظام القانوني العراقي لم يمنح اي شخص اية حصانة او معصومية عند اتخاد الاجراءات القانونية بحق اي شخص باستثناء الحصانة المؤقتة لاعضاء مجلس النواب بقدر الدورة الانتخابية وهي اربع سنوات اذ بالامكان تنفيذ القبض واتخاذ الجراءات القانونية بحق البرلمانيين حال اكمالهم مدة الاربع سنوات وحتى في هذه يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية بحق النواب اثناء الدورة التشريعية اذا تمَ رفع الحصانة عنه او عند رفع الحصانة عن النائب طبقا للمادة (63) من الدستور وحيث ان الحصانة قررها الدستور للنواب فقط وبالتالي فان نواب رئيس الجمهورية لا يتمتعون باية حصانة لا سيما وان قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 لم يقرر اية حصانة لنواب رئيس الجمهورية ومبدأ عدم تمتع اية شخصية في العراق باية حصانة يمتد ليشمل نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء ورئيس اقليم كردستان اية حصانة ومن ثم يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المذكورين دون اية موافقة من قبل اية جهة اخرى فهم يعاملون معاملة اي موظف او مواطن عادي من حيث لا توجد حصانة لهم وهذا ما يمكن قوله على ما حصل من تصريحات من جهات متعددة يوم 2017/3/13 لا سيما وان تطبيق قانون النزاهة مسألة واجبة التطبيق لا سيما وان هنالك حربا وحملة على الفساد المالي والاداري يؤكد ذلك عدم وجود حكم قانوني او دستوري ينص على منح حصانة لاية جهة وان القاعدة المقررة دستوريا في المادة (19) من الدستور تقرر احكام القانون والقضاء على الجميع والمادة الخامسة من الدستور تقرر السيادة للقانون .

بغداد