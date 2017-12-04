في مكتب الوكيل الإداري للزراعة – نوزاد حسن

بعد ايام من نشر مقالي في جريدة الزمان جاءتني دعوة للحضور في يوم الثلاثاء للقاء السيد الوكيل الاداري لوزارة الزراعة.وكنت قد كتبت مقالا شرحت فيه كيفية اعفائي من مسؤولية شعبة الاعلام بحجة تدوير المدراء.ومعنى تدوير المدراء نقل هذا المدير من منصبه الى مكان اخر،ونقل ذاك المدير الى مكان جديد.هذا هو معنى تدوير المدراء الذي يطبق في التجهيزات مثل نكتة مضحكة. في لقائي بالسيد الوكيل علمت انه يعرف تفاصيل موضوعي،وانا بدوري شرحت له وضع شعبة الاعلام في الشركة.وبينت له ان من الخطأ ان يرتبط الاعلام بقسم الترجمة.وحاولت اثناء ادارتي للشعبة ان افصل اعلام الشركة عن قسم الترجمة،ولكني لم استطع.وها انا ذا احاول من جديد في هذا العمل. شرحت للسيد الوكيل ايضا ان التطور الجديد الذي حصل هو ان المدير العام الحالي ربط الاعلام بقسم التسويق فنيا بعد ان كان مرتبطا بقسم الترجمة،وهذا الربط الجديد محا وظيفة شعبة الاعلام وانا لا اعرف لماذا لا تغلق الشعبة اذا كان دورها محدود جدا.وهل حقا ان دور الاعلام بلا قيمة الى هذا الحد.لكني والحقيقة تقال وجدت السيد الوكيل متفهما جدا لما طرحته له من وجهة نظر.واكد ان الاعلام مهم ودوره فاعل. تحدثت ايضا عن ملابسات اعفائي لاعطاء فكرة بسيطة للجميع ان ترك المسوولية ليست شيئا مهما اذا كانت مصلحة الشركة هي الهدف الذي نسعى اليه جميعا.انا افكر بهذه الطريقة،وارجو ان اكون واضحا وصادقا في طرحها. الشركة العامة مكان مقدس في رايي ولا بد من الحفاظ عليه،لذا انا واثق من ان ما وقع من اخطاء ان يتم تجاوزها.واول هذه الاخطاء فصل الاعلام عن الترجمة،وايضا عن قسم التسويق.كما اتمنى ان لا يكون تدوير الموظفين دافعا لابعاد من لا يستحق..

هذه رسالتي في مقالي السابق ومقالي الحالي.انها صرخة حق يراد بها وجه الحق.وها انا اضعها بين يدي السيد الوكيل.وكما لمست من حديثي معه فقد اسعدني تفهمه لما قلته.

بغداد